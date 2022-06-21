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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /706123/خاص-مديحة-الحسيني-باكية-10-سنين-متحملة-ضرب-وشتيمة-والسوشيال-ميديا-مدعمتنيش

أثارت الفنانة مديحة الحسيني الجدل في الساعات القليلة الماضية، بعدما تعرضت للهجوم بسبب تصريحاتها عن نجلها مدمن المخدرات خلال برنامج “بنت البلد” الذي تقدمه الفنانة نشوى مصطفى في حلقة أمس الإثنين.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات جديدة لمديحة الحسيني لـ دوت الخليج

وردت الفنانة مديحة الحسيني على هذا الهجوم خلال تصريح خاص لموقع دوت الخليج، قالت فيه: “أما طلعت في بنت البلد مش عشان أقول اني عايزة فلوس أو شقة لكن اتكلمت عني معاناتي مع ابني بسبب المخدرات، هو دمرني نفسيا ومديا ومبقاش معايا فلوس أعالجه، معاناتي مع ابني من 10 سنين وحاولت معاه عشان يرجع عن المخدرات بس كان بيضربي وأما أطرده قلبي كان بياكلني عليه”.

مديحة الحسيني: “مستحملة ضرب وشتيمة لمدة 10 سنين وفي الأخر السوشيال ميديا بتهاجمني.. أنا عملت اي غلط؟

وأعربت الحسيني عن غضبها من هجوم السوشيال ميديا عليها، فقالت مستكملة: “لقيت هجوم من الناس على السوشيال ميديا.. ليه يجماعة فيه امهات زي كتير لكن الأب مش بيشغل دماغه بحاجة الأم عندها صبر وقوة تحمل أكتر من الأب كتير، 10 سنين متحملة ضرب وشتيمة، ليه السوشيال ميديا مدعمتنيش ليه يهاجموني أنا معملتش حاجة غلط”.

مديحة الحسيني: “عايزين حل للمخدرات ولادنا بتضيع”

وناشدت مديحة الحسيني المسؤلين في حل لتعاطي المواد المخدرة ومنعها من الوصول لمصر، موجه رسالة استغاثة، قالت فيها: “ابعدو ابننا عن المخدرات.. الموضوع بقى عادي، عايزين حل للمخدرات احنا مش عارفين نعمل حاجة ولادنا يبتضيع وفيه أمهات كتير في نفس ظروفي، وياريت اللي يتكلم يتكلم كلمة كويسة، هي هترفع من روحي المعنوية، أنا في حالة نفسية زي الزفت بسبب هجوم السوشيال ميديا”.

وأكدت: “عندي ولدين كويسين وكدة أنا مقصرتش مع حد، اللي أنا اتحملته مفيش راجل يتحمله، ولازم ناخد واقفة ونرحم ولادنا هما في دمار بسبب المخدرات”.

من هي مديحة الحسني

جدير بالذكر أن مديحة الحسيني، ممثلة مصرية، شاركت بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية، ومنها: مسلسل شارع عبدالعزيز عام 2011، ومسلسل نكدب لو قلنا مابنحبش عام 2013،ومسلسل نعتذر عن هذا الحلم عام 2005، ومسلسل نكدب لو قلنا مابنحبش عام 2013.ومن الافلام التي شارت بها فيلم بعد الموقعة عام.