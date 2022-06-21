كانت رايحة تحفظ عنده قرآن.. الأوقاف تصدر بيانًا بشأن الإمام المتهم بهتك عرض طفلة بالمنصورة

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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /706122/كانت-رايحة-تحفظ-عنده-قرآن-الأوقاف-تصدر-بيانا-بشأن-الإمام-المتهم-بهتك-عرض-طفلة-بالمنصورة

أصدرت وزارة الأوقاف، بيانا بشأن ما تم تداوله حول قيام أحد أئمة المنصورة بهتك عرض فتاة أثناء ذهابها له لتحفيظ القرآن، بقرية كوم الدربي بالدقهلية.

دوت الخليج وأكدت وزارة الأوقاف، أن المدعو محمد المتولي محمد حافظ، الذي تم ضبطه بتهمة هتك عرض طفلة بقرية كوم الدربي بمركز المنصورة، ليس إمامًا ولا خطيب مكافأة ولا خطيبًا متطوعًا، ولا يعمل محفظًا بأحد المساجد. وأوضحت في بيان لها، اليوم، أن الواقعة تمت في بيته ولا ينتمي إلى مديرية أوقاف الدقهلية بأي صلة. وألقت وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة، القبض على شاب حاصل على ليسانس أصول الدين من جامعة الأزهر ويعمل إمام مسجد وخطيب "متطوع"، وذلك لاتهامه بهتك عرض طفلة ذهبت إليه لحفظ القرآن الكريم، ما تسبب في إصابتها بنزيف ونقلها إلى المستشفى. الأوقاف تصدر بيانًا بشأن الإمام المتهم بهتك عرض طفلة بالمنصورة: الواقعة تمت في بيته كان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة من أحد الأشخاص بقرية كوم الديربي التابعة للمركز يتهم أحد الأشخاص المقيمين بالقرية ويعمل إمام وخطيب "متطوع" ومحفظ للقرآن بالقرية بهتك عرض نجلته القاصر وتدعى "شمس" 12عاما، والاعتداء عليها جنسيًا وإصابتها بنزيف حاد ونقلها إلى المستشفى. وقال الأب في بلاغه، إن المتهم يقوم بتحفيظ القرآن وأرسل نجلته لحفظ كتاب الله بمقابل شهري قدره 150 جنية إلا أن بعد اسبوعين من بدء الحفظ فوجئ بمعاناة نجلته من آلام حادة وإنباته بقيام المحفظ بالتعدي عليها. القبض على المتهم كلف مدير المباحث الجنائية بسرعة ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة، وتقنين الإجراءات نجحت قوة من ضباط مباحث مركز المنصورة من ضبط المتهم ويدعى"محمد.ا.م.ح"،34عاما،حاصل على ليسانس أصول الدين من جامعة الأزهر ويعمل إمام وخطيب متطوع محفظا للقرآن الكريم بالقرية. بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه باستدراج الطفلة داخل غرفة وهتك عرضها مما تسبب فى إحداث إصابتها. النيابة العامة تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة والتي تباشر تحقيقاتها مع المتهم، فيما جري تحويل المجني عليها للطب الشرعي لتحديد مابها من إصابات.

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