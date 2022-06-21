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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /706120/بسمة-وهبة-الشعب-المصري-انتفض-لجريمة-نيرة-أشرف-والبنت-لبسها-كان-محتشم

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على حادثة جامعة المنصورة التي حدثت بالأمس، حيث قام طالب بطعن زميلته ونحرها أمام بوابة جامعة المنصورة، وسط حالة من الغضب الكبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمصريين بشكل عام، مطالبين بضرورة القصاص للفتاة وتوقيع أقصى وأشد عقوبة على القاتل.

بسمة وهبة.. بلاش قذارة وكلام عن لبسها

وقالت "وهبة"، خلال تقديمها برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، وينقلها دوت الخليج، إن الأكثر بشاعة من وجهة نظرها من جريمة القتل هي تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي عنها، واتهام البعض الفتاة ووضع اللوم عليها، والخوض في عرضها، متابعة: "إيه القذارة دي، مفيش أي احترام للميت".

وتابعت أنها تابعت بعض التعليقات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي حول الواقعة رافضة كل ما قيل على نيرة أشرف الطالبة، "لقيت واحد يقول أصلها مش محجبة، أصل لبسها مش عارف ماله، واللي كاتب تلاقيها خانته، واللي داخل يقول كان اغتصبها أحسن، إيه القرف والوقاحة دي".

بسمة وهبة: كلنا زعلانين على نيرة أشرف طالبة المنصورة

وأردفت أن الجميع حزين من تلك الواقعة التي أثرت بشكل واضح على مشاعر المصريين، مؤكدة أن الشارع المصري انتفض بالأمس من أجل حق نيرة أشرف، ويجب مواجهة هذا الخطر الحقيقي.

وشددت على أن الضحية نيرة أشرف كان زيها محتشم ولا يوجد أي مبرر للإساءة لها، مشيرة إلى أن تلك التعليقات نتيجة الخطاب الخاطئ الذي يبيح ضرب المرأة واحتقارها، "فاكرين عروسة الإسماعيلية لما اتضربت بالقلم في الشارع وعادي الناس خدوا الموضوع في إطار الضحك وده أكبر غلط".