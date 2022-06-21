انت الان تتابع تفاصيل خبر تضامن النواب تحيل مشروع قانون «صندوق قادرون باختلاف» لـ الجلسة العامة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /706115/تضامن-النواب-تحيل-مشروع-قانون-صندوق-قادرون-باختلاف-لـ-الجلسة-العامة

أصدر مجلس النواب بيانا رسميا مساء الثلاثاء أكد فيه بأن لجنة التضامن الاجتماعي انتهت من مناقشة مشروع قانون صندوق قادرون باختلاف، المقدم من حزب مستقبل وطن، وذلك بعد تصويت اللجنة عليه بعد عودة القانون من مجلس الشيوخ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تضامن النواب تحيل مشروع قانون «صندوق قادرون باختلاف» لـ الجلسة العامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.