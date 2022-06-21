السفير محمد العرابي: زيارة بن سلمان مهمة لوضع إستراتيجية للتعامل مع المخاطر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 09:28 مساءً - قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة تفوق في إمكانياتها وأهميتها أعمال القمة المقبلة التي تعقد في الرياض.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أكد العرابي أن هذا اللقاء مهم لوضع خطط استراتيجية جديدة للتعامل مع مخاطر جديدة حلت على العالم في الفترة الأخيرة.

وأكد أن هناك العديد من الملفات المستحدثة في العلوم السياسية، وتمثل مخاطر وتحديات جديدة مثل الحروب الغذائية، الإرهاب، تعطل عملية السلام الإسرائيلية والفلسطينية، حروب اقتصادية، التغير المناخي، وحروب الطاقة.

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وأضاف العرابي أن هذه القضايا تستلزم التنسيق بين جناحي العالم العربي وهما مصر والسعودية، وذلك لوضع أسس لمواجهة المخاطر الحادة التي تأتي عبر الحدود.