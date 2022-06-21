التحالف الوطنى يعلن تجهيز 80 عروسا فى 5 محافظات

جدة - نرمين السيد - أعلن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، اليوم الثلاثاء، عن تجهيز مؤسسة العربى لتنمية المجتمع 80 عروسا بكافة الأجهزة الكهربائية فى خمس محافظات وهم (الإسكندرية وأسيوط وسوهاج ودمياط والمنوفية).





يأتى ذلك فى إطار المرحلة الثانية من مبادرة "وصل الخير 2" ضمن محور الحماية الاجتماعية، والتى تم إطلاقها فى مايو 2022.

وتهدف مبادرة "وصل الخير 2" لضمان لوصول الدعم لمستحقيه من المواطنين الأكثر احتياجا والأكثر تضررا من الوضع الاقتصادى العالمى المتأزم، حيث حدد التحالف الوطنى وأعضائه خطة متكاملة تستهدف دعم مظلة الحماية الاجتماعية، وذلك عن طريق تعظيم الاستفادة من الدعم النقدى الذى قدمته الدولة المصرية للتحالف والذى يقدر بـ9 مليارات جنيه إلى جانب ما توفره الجمعيات والمؤسسات الشريكة فى التحالف والتى تقدر جهودها وأنشطتها بـ5.5 مليار جنيه حتى نهاية العام الجارى.

يذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى كان قد انطلق فى 13 مارس 2022 وذلك بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمى وتنموى، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحاد نوعى و27 اتحاد اقليمى، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

ويضم التحالف الوطنى كل من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصرى ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدى يعقوب والمعهد القومى للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر وغيرها.