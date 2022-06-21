محافظ أسوان يوجه بصرف إعانات عاجلة وعلاج على نفقة الدولة لبعض الحالات

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ أسوان أشرف عطية، بصرف الإعانات العاجلة والإسراع بترميم عدد من المنازل المتضررة من السيول، وأيضًا صرف أجهزة منزلية ضمن مبادرة "الناس لبعضهم" بالإضافة إلى التأهيل للحالات المرضية المختلفة والعلاج على نفقة الدولة لعدد أخر من الحالات التى تعانى من الأمراض المزمنة وذلك لبعض الحالات الإنسانية.





جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم الثلاثاء، مع 25 مواطنا خلال اللقاء الأسبوعى الذى يعقده مع المواطنين لإيجاد حلول سريعة وجذرية للشكاوى والمطالب الجماهيرية فى مختلف قطاعات العمل العام والحياة.

وأعطى المحافظ توجيهاته بتكريم الحاجة نهاد أبو اليزيد كأم مثالية بديلة والتى قامت برعاية 4 أطفال أيتام بعد وفاة والدهم ووالدتهم، ولا يوجد أى عائل لهم، كما أمر المحافظ بعمل دراسة شاملة عن هؤلاء الأطفال لتوفير مسكن آمن لهم بحى السلام جنوب مدينة أسوان، وصرف إعانة عاجلة لمواجهة الظروف المعيشية ومتطلبات الحياة اليومية.

ووجه "عطية" المسئولين بسرعة التعامل مع الحالات الإنسانية والمرضية فضلاً عن إدراج بعض الحالات ضمن مبادرة "رائدات الأعمال المنزلية" التابعة للمحافظة والتى تحقق التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال تبنى مشروعات إنتاجية بقروض ميسرة.

وفى سياق آخر، كلف محافظ أسوان أشرف عطية، نائبه أحمد شعبان بالمتابعة الميدانية لأعمال التطوير الجارية بفرع هيئة الإسعاف المصرية بأسوان بحضور مدير الفرع الدكتور محمد الدخيلى.

وقال الدخليى مدير مرفق إسعاف أسوان - فى بيان اليوم - إنه تنفيذاً لتكليفات المحافظ ورئيس هيئة الإسعاف المصرية الدكتور محمد جاد يجرى حالياً تنفيذ أكبر مشروع للتطوير للمركز الرئيسى لهيئة الإسعاف منذ عام 2013 ويشمل التحول إلى مبنى ذكى متكامل على أحدث التكنولوجيا التى تخدم الخدمة الإسعافية داخل المحافظة بالكامل متضمناً المبنى الإدارى والمبنى السكنى لأطقم التشغيل للفرع بكافة أقسام العمل وغرفة العمليات الرئيسية بالفرع لتأهيلها ضمن المشروع الرئاسى للشبكة الوطنية لمنظومة الطوارئ على أحدث وسائل لتلقى البلاغات الإسعافية ومتابعة سير سيارات الإسعاف.

وأضاف أنه طبقاً لأعمال التطوير سيتم زيادة أسطول سيارات الإسعاف إلى 107 سيارات وهو الذى يتواكب مع الطفرة غير المسبوقة التى تشهدها الخدمة الإسعافية داخل مختلف القرى المدرجة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة" بما يصب فى صالح المواطن بالمرحلة الأولى بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة حيث تم إنشاء 21 نقطة إسعاف إلى جانب تطوير ورفع كفاءة 15 نقطة إسعاف أخرى بما يسهم بشكل مباشر فى تقليل المدة الزمنية لوصول السيارات لمواقع وأماكن الحالات التى تحتاج للخدمة الإسعافية مع استكمال أعمال التطوير لنقاط الإسعاف المدرجة ضمن قرى المرحلة الثانية بأسوان ودراو.