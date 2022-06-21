جامعة المنصورة تنعى الطالبة نيرة أشرف.. ووفد رسمى لتقديم العزاء لأسرتها

جدة - نرمين السيد - نعى مجلس جامعة المنصورة، وفاة الطالبة نيرة أشرف الطالبة بكلية الآداب شهيدة العلم، ووقف أعضاء المجلس دقيقة حداد على روح الفقيدة، وتقدم المجلس بخالص التعازى لأسرة الفقيدة وذويها داعين الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.





جاء ذلك خلال الاجتماع المجلس الدورى الشهرى، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة.

وأكد "عبد الباسط" أن الجامعة تدين كل أشكال العنف وستعمل على نشر الوعى بين أبنائها والمجتمع المحيط لمواجهة العنف والعنف المضاد بالحوار المجتمعى الراقى، كما ستعمل جاهدة للوقوف على أسباب الحادث ومنع تكرار مثل تلك الأحداث بكل السبل الممكنة.

وأضاف أن المجلس قد أصدر عدة قرارات هى تكليف وفد رسمى برئاسة عميد كلية الآداب لتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيدة، وتكليف لجنة من الإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة لمتابعة قضية الطالبة، وقيام كلية الآداب بأداء صلاة الغائب فى ساحة الكلية بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتكليف أعضاء وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة بعمل تأبين للطالبة المتوفاة والتواجد بشكل مكثف داخل كليات الجامعة لطمأنة الطالبات والتأكيد على آليات الحماية المتبعة من قبل الجامعة للحفاظ على أمن وسلامة منسوبيها، وتكليف قسم الاجتماع بعمل دراسة لظاهرة العنف بالمجتمع المصرى لرفعها للجنة الحوار الوطنى.

وجدير بالذكر أن وفدا برئاسة عميد كلية الآداب الدكتور محمود الجعيدى حضر مراسم الجنازة بالمحلة الكبرى "مقر إقامة الفقيدة" مساء أمس الإثنين، نيابة عن إدارة الجامعة.