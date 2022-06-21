نائب وزير الزراعة يكشف خطة الدولة لتنمية الثروة الحيوانية (فيديو)

تابع الصياد خلال حوار خاص إلى برنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه اليوم الثلاثاء، الإعلامى محمد مصطفى شردى، على قناة "الحياة"، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على توفير خدمات فى تلك المزارع بجانب الزراعة، ومنها الإنتاج الحيوانى، مشددا على أن دور وزارة الزراعة مهم جدا للتوفير لصغار المزارعين والشباب الخريجين فى تلك المناطق النموذج العملى والتدريب الكافى والتوصيات والإرشادات للعمل بها.
نوه إلى أنه يتم كذلك تعليم السيدات وتعليم الموجودين بالمنطقة طريقة تصنيع الألبان وصناعة الزبادى وغيرها من المنتجات، مع توفير السلالات عالية الإنتاجية لصغار المزارعين، حيث يوجد توجيهات من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير السلالات عالية الانتاجية للمزارعين.
شدد الصياد على أن الجاموس المصرى يعد ثورة كبيرة، خاصة وأن مصر تمتلك مليون أنثى من الجاموس المصرى، ومن الضرورى أن يتم تطوير هذه السلالة، كاشفا أن الجاموس الإيطالى فى الأصل مصر، وبعد تطوير سلالته أصبح ينتج أكثر من كيلو لبن، بينما فى مصر ينتج فى أفضل الأحوال 7 كيلو لبن.
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