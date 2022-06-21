السفير المصرى فى جوبا يلتقى رئيس المحكمة العليا بجنوب السودان

جدة - نرمين السيد - التقى السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية جنوب السودان، رئيس المحكمة العليا بجنوب السودان "تشان مادوت" حيث تناول الجانبان العلاقات الأخوية التى تجمع البلدين الشقيقين.





أكد السفير المصرى توجه الدولة المصرية نحو الوقوف إلى جوار الأشقاء فى جنوب السودان وتقديم كل ما من شأنه المساهمة فى عملية البناء والتأسيس التى تمر بها البلاد، معربا عن استعداد مصر لتعزيز التعاون فى مجال القضاء، حيث أبرز الأهمية المحورية لهذا الشكل من التعاون بوصف القضاء ركيزة أساسية من ركائز الدولة.

كما أشار عبدالقادر إلى رسوخ المؤسسات الدستورية والقضائية المصرية وما هو معروف عنها من استقلالية وريادة على المستويين العربى والإفريقى، مؤكدا أن مصر لن تدخر جهدا لنقل الخبرات الفنية والقانونية لدى تلك المؤسسات إلى جنوب السودان.

أكد مادوت من جانبه اعتزازه بالروابط الوثيقة التى تجمع بين مصر وجنوب السودان، كما أعرب عن تقديره الكبير لمؤسسة القضاء المصرى بما لها من تاريخ عريق، مبديا تطلعه إلى الاستفادة من الخبرات الدستورية والقضائية المصرية فى مرحلة البناء الدستورى والقانونى التى تمر بها البلاد، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات القضائية المصرية ونظيرتها الجنوب سودانية، بما يشمل تكثيف الزيارات المتبادلة، وتبادل الخبرات، وبرامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات لبناء كفاءات قضائية جنوب سودانية.