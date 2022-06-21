سفير الصومال يشيد بحرص مصر على الدفع بأجندة العمل الإفريقى

جدة - نرمين السيد - أشاد سفير الصومال لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية إلياس شيخ عمر أبو بكر، بحرص مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الدفع بأجندة العمل الإفريقى خلال المرحلة الدقيقة التى تشهدها العلاقات الدولية، وكذلك تفعيل مركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات خلال العام الجارى، والذى يسهم فى دعم ومساندة الدول الإفريقية التى تعانى من النزاعات فى منطقة الساحل والسودان والصومال.





جاء ذلك فى كلمة للسفير الصومالى ألقاها فى النسخة الثالثة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية، والذى يعقد تحت شعار "إفريقيا فى عصر من المخاطر المتتالية وقابلية التأثر المناخى: مسارات لقارة سلمية، قادرة على الصمود ومستدامة" الذى ينظمه مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

وذكر بيان للسفارة الصومالية أن السفير أشاد بجهود مصر فى تنظيم هذا الملتقى بالشكل اللائق والذى يتناسب مع مكانة مصر عربيا وإفريقيا ودوليا.

وأكد سفير الصومال أهمية توقيت انعقاد المنتدى فى ظل التحديات التى تواجه المنطقة والعالم أجمع، مشيرا إلى أن القضية التى يركز عليها المنتدى وهى السلام والتنمية هما أساس استقرار وتنمية المجتمعات، مشيرا إلى أن الظروف الحالية تتطلب أكثر من أى وقت مضى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية والإفريقية لتحقيق السلام المنشود مقروناً بالتنمية التى تسهم فى تحقيق تطلعات الشعوب العربية والإفريقية.

ودعا إلى تكاتف الجهود العربية والإقليمية والدولية لتعزيز قدرات جمهورية الصومال على الصمود فى مواجهة تفاقم ظاهرة الإرهاب التى تعصف بمقدرات الدولة ومواجهة المخاطر التى تواجهها، مؤكدا أهمية إعادة بناء مؤسسات جمهورية الصومال ومساندتها والمساعدة فى قدرة الدولة على الصمود.

وحذر من خطورة تداعيات أزمة الجفاف التى تعانى منها بلاده والتى تهدد حياة الآلاف من المواطنين الصوماليين، مطالبا الدول العربية والإفريقية بدعم جمهورية الصومال فى مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التى تواجه بلاده.

وأشاد السفير الصومالى بجهود مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام برئاسة السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، والذى بذل جهودا مضنية لعقد هذا المنتدى الناجح وكذلك جهده فى دعم الدول الإفريقية وتعزيز جهود الدول الإفريقية فى مجال التصدى للإرهاب والفكر المتطرف وخاصة الصومال.