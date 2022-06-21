ولى العهد السعودى يبعث برقية شكر إلى الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - بعث ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، برقية شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، إثر مغادرته القاهرة بعد زيارة رسمية له.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه جاء فى نص البرقية: "يطيب لى وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتنانى وتقديرى لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة". وتابع ولى العهد السعودى فى برقيته: "أكدت المباحثات التى أجريناها مع فخامتكم متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين بلدينا، والرغبة المشتركة فى تعميق التعاون بينهما فى المجالات كافة، فى ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم، والتى تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة، متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعب مصر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، ولفخامتكم تحياتى وتقديرى".

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