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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /706117/شباب-النواب-تطالب-وزارة-الرياضة-مدها-بموقف-كافة-المنشآت-المعطلة-وتوصي-بتوقيع-غرامات-علي-الشركات-المتقاعسة

طالبت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، وزارة الشباب مدها بكامل موقف الإنشاءات بجميع الهيئات الشباب والرياضية بمحافظات الجمهورية، وخاصة المعطلة منها ومشكلة الفجوة التمويلية التي تحتاجها تلك الهيئات حتى يكون أمام اللجنة خطة محددة واضحة من الوزارة بالتزامات دفع تعطل الانشاءات ومدي ارتباطها بالتمويل أو العجز.

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جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم ، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المعلقة بمشاكل مراكز الشباب ، بحضور اللواء اسماعيل الفار المدير التنفيذى لوزارة الشباب - وايمان عبد الجابر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب و غيداء مصطفى مدير عام منشآت مراكز الشباب و الدكتور ايهاب الابياري مدير عام التمويل الاستثماري.

موقف كافة المنشآت المعطلة وتوصي بتوقيع غرامات علي الشركات المتقاعسة

كما أوصي الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب بضرورة تفعيل المعايير الخاصة للخطة الإنشائية التي وضعتها الوزارة لاختيار مراكز الشباب سواء كانت متمثلة في الكثافة السكانية أو عدد القرى التي يخدمها مركز الشباب والمسافة بين المركز وأقرب مركز شباب أخر تم تطويره وعدد الملاعب داخل مركز الشباب.

وشدد علي ضرورة متابعة وزارة الشباب والرياضة لانتهاء أعمال التطوير بمراكز الشباب قبل نهاية العام الحالي مع محاسبة المقاولين المسندة إليهم أعمال التطوير بتلك المراكز وتحميلهم تكلفة التأخير في إنهاء الأعمال المطلوبة طبقًا لما كان مقررًا له بالجدول الزمني مع الالتزام بما ورد بمقايسات التطوير الخاصة بكل منها.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة بشأن طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد بشأن سبب تأخر تنفيذ مقر لمركز شباب ميت عاصم و مركز شباب قرية برمبال الجديدة، مشيراً إلى ان المركز حالياً بدون مقر علما بانه تم عمل تراخيص البناء، مشيراً الى انه منذ عام ونصف اصدرت لجنة الشباب والرياضة بإحلال وتجديد الملعبين وتم ادارجهم من قبل وزارة الشباب والرياضة بالعام المالى الحالى 2021/2022 والى الآن لم يتم عمل اى شئ.

وقد أفادت الجهه الادارية بأنه تم ادراج انشاء مقر اداري لمركز شباب ميت عاصم ضمن الخطة الاستثمارية للمديرية في العام المالي 2022/2023 باعتماد مالى قدرة 750 الف جنيه ومدرج انشاء سور ضمن خطة الوزارة 2022/2023، كما انه جاري انشاء مقر اداري لمركز شباب برمبال الجديدة بخطة العام المالى الحالي 2021/2022 باعتماد مالى قدرة 900 الف جنيه و تم البدء في الاعمال في 27/12/2021 بتعاقد مالى قدرة 1.237.000 جنيه واستكمال الاعمال في خطة المديرية للعام 2022/2023.

ثم ناقشت اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد بشأن عدم قيام وزارة الشباب والرياضة بإدراج وتنفيذ احتياجات مركز شباب مدينة الجمالية وهي انشاء دور اول وثاني علوي على المبنى الإداري واستكمال صالة الجيم وتعلية الملعب و السور وتنجيله بالنجيل الصناعي، مطالبا بادراج الاعمال بخطة العام المالى 2021/2022، وتاجير المبنى لبنك مصر نظرا لان القرية لا يوجد بها اى بنك.

وقد افادت الجهه الادارية بأن خطة المديرية الانشائية موجهة لأنشاء مقرات دور واحد و انه لأنشاء أدوار إضافية يستلزم الامر موافاة المديرية برخصة بناء حديثة وشهادة تعلية من استشاري بصلاحية المبنى للتعلية، كما انه تم انشاء ملعب خماسي نجيل صناعي وسور كامل التشطيب في 2015 و تم تجديده في 2020/2021 والملعب في حالة جيدة، اما بالنسبة لتاجير مقر المركز لبنك مصر لزيادة ايرادات المركز للصرف على الانشطة فقد تم عمل محضر ادارة وتم ارسال الطلب لرئيس مجلس الوزارء وفى انتظار الموافقة .

كما ناقشت اللجنة موضوع طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد بشأن عدم قيام وزارة الشباب والرياضة بإدراج وتنفيذ احتياجات مركز شباب المحلاوي بخطة الوزارة لعام المالى 2021/2022 وهى استكمال الدور الأول علوي وتشطيبه و استكمال المرحلة الثانية من السور و تعليته و تشطيبه وإحلال و تجديد ملعب النجيل الصناعى و عمل انترلوك حول الملعب وتجديد أعمدة الكهرباء واحتياج المركز الى أجهزة كمبيوتر و شاشة عرض وبروجكتور، مطالبا بادراج الاعمال بخطة العام المالى 2021/2022.

وقد أفادت الجهه الادارية بأن خطة المديرية الانشائية موجهة لأنشاء مقرات دور واحد و انه لم يتم موافاة المديرية برخصة بناء حديثة و شهادة تعلية من استشاري بصلاحية المبنى للتعلية، وانه تم انشاء ملعب نجيل صناعي في 2013 وهو بحالة جيدة، كما اوضحت بالنسبة لتجديد اعمدة الكهرباء فإن خطوط امداد الكهرباء بالقرية ضعيفة، وسوف يتم ادراج استكمال السور في الخطة للعام المالي 23/24 بعد موافاتنا بتراخيص البناء.