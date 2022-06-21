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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /706115/تضامن-النواب-تحيل-صندوق-قادرون-باختلاف-للجلسة-العامة-المقدمة-من-مستقبل-وطن-وفقا-لتوجيهات-رئيس-الجمهورية-الداعمة-دائما-لذوي-الاحتياجات-الخاصة

انتهت أمس لجنة التضامن الاجتماعي من مناقشة مشروع قانون صندوق قادرون باختلاف، المقدم من حزب مستقبل وطن، وذلك بعد تصويت اللجنة عليه بعد عودة القانون من مجلس الشيوخ.

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