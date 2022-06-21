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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /706114/أبو-هشيمة-الاستيقاظ-مبكرا-أحد-عوامل-النجاح-الرزق-بيتوزع-بدري

قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس الشيوخ، إن تعلم في مدارس حكومية مثل أي شاب مصري، ولم يكن لديه أي تسهيلات مقدمة إليه حينما بدأ في الاستثمار والمخاطرة في التجارة عام 1998، موضحا أن الدولة المصرية تقدم الكثير من التسهيلات والتدعيمات للشباب في الوقت الحالي.

وأضاف "أبو هشيمة"، خلال حوار مع برنامج "تفاعلكم" المذاع عبر فضائية "العربية"، وينقلها دوت الخليج، أن الدولة المصرية تقدم الكثير من التسهيلات للشباب، إلى جانب المؤتمرات التي تُقدم لدعم الشباب، الرئيس السيسي خصص منتدى للشباب بشكل دوري، إلى جانب العديد من الطرق المختلفة لدعم الشباب، ويجب استغلال تلك الفرص بشكل مثالي، "على ايامنا مكنش فيه الكلام ده".

وأوضح أنه خسر الكثير في البداية من أجل عمل سمعة طيبة والانتشار بشكل أكبر في السوق، "كنت بشتري بضاعة وأبيعها بأقل من ثمنها لمجرد أن اسم أحمد أبو هشيمة يُعرف وانتشر، وهذه كانت مخاطرة كبيرة جدا في بدايتي، ولكن أنا شخص عاشق للمغامرة".

أحمد أبو هشيمة يضع عدة عوامل لنجاح الشباب

وأشار إلى أنه يستيقظ يوميا في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحا ومستمر على هذا الأمر منذ 25 عاما تقريبا، متابعا: ""عندي اعتقاد أن الرزق بيتوزع بدري وعشان كده بصحى بدري جدا وببدأ يومي بدري، خمسة ونصف الصبح بكون صاحي ودي من عوامل النجاح".

وواصل أن من عوامل النجاح أيضا من وجهة نظره هو التجارة مع الله وبر الوالدين، إلى جانب التعامل مع القدر، وهو يعتبر مصر هي قدره، "لو أبويا زعق معايا أو عاملني بشكل وحش هل كده هو بيكرهني أكيد لا، ومصر نفس الكلام لو قسيت عليا في مرة أكيد مش هرد ليها القسوة دي، مصر بلدي وأنا بعتز بيها أنها قدري".