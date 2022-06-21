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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /706113/عمرو-القطامي-رصد-50-مليار-جنيه-للتأمين-الصحي-الشامل-نقلة-صحية-جديدة-للمصريين

ثمن النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، الجهود التي تبذلها الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية في البلاد، منوها بالعمل على تطوير البنية التحتية لمئات المستشفيات، وآلاف من مراكز طب الأسرة وغيرها، علاوة على إطلاق مبادرات رئاسية صحية شاملة للعلاج من الأمراض.

عمرو القطامي: رصد 50 مليار جنيه للتأمين الصحي الشامل نقلة صحية جديدة للمصريين

دوت الخليج

ولفت القطامي في تصريحات له اليوم، إلي أن رصد الدولة بتوجيهات الرئيس 50 مليار جنيه، وبدء تطبيقه في العديد من المحافظات نقلة صحية حقيقية، وإضافة تحسب لعصر الرئيس السيسي، مؤكدا أن التأمين الصحي الشامل، كان ولا يزال مطلبًا جماهيريًا لملايين المصريين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى وجود استمرارية والعمل على التوسع التدريجي بمنظومة التأمين الصحى الشامل، بحيث تدخل محافظات جديدة هذا العام، وفق ما أعلنه وزير المالية، وبعد بدء تفعليها بشكل فعلي بالعديد من المحافظات.

مخصصات برنامج التأمين الصحي الشامل

وشدد نائب البرلمان، على أن اعتماد المخصصات لبرنامج التأمين الصحي الشامل، رغم الظروف الاقتصادية والعالمية المتدهورة، يؤكد أن قطاع الصحة يلقى الأولوية الكاملة لدى الدولة ويأتي في ترتيب متقدم للنهوض بالمواطنين، وهو ما تعكسه الأرقام التنموية بالمحافظات، وحجم ما انفق خلال جائحة كورونا ولتوفير اللقاحات وغيرها.

واختتم النائب عمرو القطامي، بالتأكيد على أن ما يتم من انجازات في قطاع الصحة طوال 8 سنوات صفحة مشرقة من أجل المستقبل، ومن أجل العاملين بها.