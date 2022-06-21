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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /706112/كنا-بنلعب-حبس-المتهمين-بالرقص-والغناء-داخل-مسجد-بالمرج

رصد الفيديو

حيث كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت في منتصف الشهر الجاري تداول مقطع مُصوّر بمواقع التواصل الاجتماعي لشخص داخل مسجد يغني باستخدام مكبر صوت ويؤدي حركات راقصة، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تحريات الشرطة

وقد ورد للنيابة العامة بالتزامن مع تداول المقطع محضرٌ بشأن ما توصلت إليه تحريات الشرطة تضمَّن تحديد هوية ثلاثة متهمين في الواقعة، حيث صورَّ أحدهم غناء الثاني ورقصه داخل المسجد، وأذاع الثالث المقطع المصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي، قاصدين إثارة حفيظة المواطنين، والإيهام بضعف الأجهزة الأمنية في أداء دورها.

الرقص والغناء داخل المسجد

وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بضبط المتهمين، وبإلقاء القبض عليهم استجوبتهم فيما نُسب إليهم من اتهامات، فأكد أحدهم أنه مَن ظهر بالمقطع المصور، وكان ذلك أثناء تواجده بأحد المساجد بمنطقة المرج لمباشرة أعمال بناء به، وأنه قد طلب من آخر تصويره أثناء غنائه بمكبر الصوت الخاص بالمسجد وأدائه لحركات راقصة، وكان قصده من ذلك اللهو، مدعيًا أن أحد المتهمَيْن الآخرَيْن قد تحصَّل على هذا المقطع المصور خِلسةً من هاتفه دون علمه، ثم أذاعه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

نشر الفيديو

بينما أنكر المتهم المعنيّ تحصله على المقطع المصور خلسةً، مدعيًا أنه شاهده بأحد تطبيقات المحادثات الإلكترونية، فأذاعه قاصدًا من ذلك اللهو والسخرية من المتهم المذكور، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

ضبط المتهم

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، في ضبط نقاش قام بالرقص والغناء داخل مسجد والإتيان ببعض الحركات الإستعراضية بصورة ساخرة.

رصد الفيديو

البداية عندما رصدت الاجهزة الامنية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالغناء والإتيان ببعض الحركات الإستعراضية بصورة ساخرة داخل أحد المساجد كانت تتم أعمال الصيانة والترميم داخله وإستغل تواجده بالمسجد وتسجيله الفيديو المشار إليه.

ضبط المتهم

أمكن تحديد وضبط كلٍ من القائم على النشر والشخص الذى قام بالظهور بمقطع الفيديو نقاش – مقيم بالقليوبية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فحص الفيديو

وفحصت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، مقطع فيديو تداوله العديد على مواقع التواصل الإجتماعي يتضمن قيام شاب بالرقص على أغاني مهرجانات شعبية داخل مسجد.

التحريات

وتتحرى أجهزة الأمن من مكان وتوقيت تصوير الفيديو، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتدائه على قيم المجتمع والثبوت الدينية، فيما لم تتلق أجهزة الأمن أي بلاغات بشأن الواقعة حتى الآن.

رصد مقطع الفيديو

ورصدت المتابعة الأمنية انتشار مقطع فيديو لشاب يرقص داخل مسجد، ويغني في الميكروفون أغنية شعبية، طالب المواطنون بضرورة البحث وراء موقع تصوير الفيديو، ومعاقبة المستهزئين بـ بيوت الله وحرمة مقدساته.

بداية الواقعة

البداية عندما تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد شباب تيك توك، أثناء غنائه ورقصه على أحد الأغاني داخل مسجد، بهدف حصد المشاهدات، مما آثار غضب المواطنين، ولم يتثنى لنا التأكد من حقيقة الفيديو.