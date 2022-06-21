انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس مؤسسة صناع الخير: غرف الرعاية وحضانات الأطفال الأكثر طلبا من غرفة التدخل السريع..والدولة ليست مقصرة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /706111/رئيس-مؤسسة-صناع-الخير-غرف-الرعاية-وحضانات-الأطفال-الأكثر-طلبا-من-غرفة-التدخل-السريعوالدولة-ليست-مقصرة

قال الدكتور مصطفي زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، انه التحق بالعمل فى عدد كبير من المؤسسات، منها مستشار للعديد من الجمعيات الاهلية كالأورمان، متحدثا:”أنه كان دائما لديه حلم لتحقيقة وهو إنشاء مؤسسة خيرية بشكل منهجي مدروس وخطط علمية، إضافة إلى عمله الخاص من خلال شركة خاصة بالابحاث التسويقية.”

دوت الخليج

تطوير العمل الأهلي والتنمية المستدامة

وأوضح مصطفي زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، بندوة موقع دوت الخليج، إنه مرتبط بتطوير العمل الأهلي والتنمية المستدامة، اضافة إلى حرصه على الحصول على معلومات من المجلات العلمية والجمعيات الكبري الموجوه خارج مصر للتوأمة بينها وبين نظيرتها المصرية والاستفادة من خبراتهم فى العمل الأهلي.

وتابع رئيس مجلس امناء مؤسسة صناع الخير، متحدثا عن تأثره بالعمل الخيري فى القطاع الطبي تحديدا، قائلا: يرجع تأثري بالقطاع الطبي بصديق حياتي أصيب وتوفاه الله ، ثم والدة صديق وشريك حياتي فى العمل الاهلي والخاص، اصيبت بفيروس سي، واصبحنا نسعي لانقاذ اكبر عدد من المرضي فى الملف الطبي لغير القادرين على الحصول على العلاج.

وحدة التدخل السريع

واكمل ، زمزم، أن وحدة التدخل السريع فى مؤسسة صناع الخير، تتلقي العديد من الشكاوى والمساعدات بشأن نقص غرف الرعاية، و حضانات الاطفال، موضحا أن الشبب ليس تقصير من الدولة ولكن النمو السكاني مرعب، مشددا على أهمية تضافر جهود القطاع الخاص المصرفي مع مؤسسات المجتمع المدني .