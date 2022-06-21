انت الان تتابع تفاصيل خبر متجاهلًا الهجوم عليه.. محمد رمضان يعلن عن موعد طرح أغنيته الجديدة «تنطيط» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /706110/متجاهلا-الهجوم-عليه-محمد-رمضان-يعلن-عن-موعد-طرح-أغنيته-الجديدة-تنطيط

دوت الخليج يرصد لكم موعد طرح أغنية “تنطيط” لـ محمد رمضان

موعد أغنية تنطيط

وكتب محمد رمضان: “انا بس كنت سايبكو تاخدو نفسكو .. #تنطيط يوم الخميس ها #TANTEET 23/6 on YouTube Shorts #ثقة_في_الله_نجاح”.

جدير بالذكر، أن انتشرت حالة من الهجوم الحاد على الفنان محمد رمضان من قبل رواد السوشيال ميديا، بعد واقعة ذبح طالبة المنصورة، وحملوه مسؤلية ما حدث بسبب أعماله الفنية.

محمد رمضان وواقعة طالبة المنصورة

وقد نشر بعض رواد السوشيال ميديا صور الفنان محمد رمضان، وعلقوا عليها: “انت السبب في كل ده والله بأفلامك وأغانيك”.

وقال تعليق آخر مهاجم لمحمد رمضان: “محمد رمضان هو واللي زيه بيشجعوا البلطجة والعنف بطرق مختلفة اكبر داعم للجرائم اللي بتحصل دي حتى لو من غير قصد لده”.

نعي نجوم الفن لطالبة المنصورة

وعلقت ريهام حجاح على الواقعة، قائلة: “لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم أرحمك يا نيرة و يصبر أهلك و يجعلك من أهل الجنة يا حبيبتي. شهيدة…شهيدة الأخلاق و الإنسانية إللي خلاص ماتوا و ادفنوا في قلوب الكثيرين، إيه إللي جري للناس!!! الناس باقيت وحووووووووش لا خايفة من ربنا و لا من قانون …الكره و الحقد و الغل و الأذي باقوا سمات العصر، حقيقي الواحد حزيييييييييين علي أهل بلده و علي إللي وصلناله، اللهم أرحمنا برحمتك و أحمي أهالينا و أولادنا وأخرجنا منها سالمين اللهم آمين”.

وكتب مصطفى درويش: “نيرة أشرف ضحية مجتمع كله فساد، ضحية إن القدوة بقى البلطجي اللي بيشيل سكينة وهو رايح الجامعة ويتباهى ببلطجته لأنها بقيت موضة، ضحية إن البلطجي هو اللي معاه فلوس وعربيات، البنت دي ضحية الصورة المشوهة اللي متصدرة للمجتمع تحت كلمة الحرية ولسه ولسه اللي جاي أسوأ، الله يرحمها ويصبر قلب أمها وأبوها”.