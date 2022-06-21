انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس «صناع الخير» يكشف لـ دوت الخليج تفاصيل التكفل بمصروفات «علا» الأولي علي إعدادية البحيرة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /706109/رئيس-صناع-الخير-يكشف-لـ-تحيا-مصر-تفاصيل-التكفل-بمصروفات-علا-الأولي-علي-إعدادية-البحيرة

قال الدكتور مصطفي زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير: لدينا برنامج دعم المتفوقين والمتميزين من أوائل الشهادات ضمن قطاع التعليم، لافتا أنة قطاع التعليم في المؤسسة ينقسم لثلاث شرائح وهم التدريب والتأهيل ودعم المتفوقين والمتميزين من أوائل الشهادات ثم منح ومكافأت للأوائل بشكل عام، وكذلك يوجد أيضا مبادرة دعم الأطفال غير القادرين بالخدمات الطبية المستمرة، من خلال البدأ بعمل كشف بالعمليات الجراحية.

دوت الخليج

تفاصيل التكفل بمصروفات الطالبة علا الأولي بإعدادية البحيرة

وعن دعم مؤسسة صناع الخير للطالبة «علا» الأولى بإعدادية البحيرة، أفاد زمزم: المتميزين والمتفوقين هم نواة مستقبل الوطن، فهي الأولي علي محافظتها بالشهادة الإعدادية، مضيفا:سنبدأ بدعم مالي شهري أثناء العام الدراسي، وسنتكفل بمصاريف دراستها حتي حصولها علي الدكتوراه، فهناك فرق كبير بين طالب متفوق ومجتهد وغير قادر ماديا، وطالب غير قادر ماديا، ونحن نتبنى الطلاب المتفوقين والمتميزين وغير القادرين ماديا.

وتابع رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير: بدأنا نخاطب بعض الجمعيات الأجنبية وخاصة في المجر وألمانيا لعمل شراكة بيننا وبين هذه الجمعيات التي تمتلك جامعات ومراكز بحثية لارسال البعثات العلمية حتي نستفبد، مضيفا: بدأنا مع بعض الطلبة المتفوقين و لدينا 120 طالب نتكفل بمصروفاتهم الدراسية.