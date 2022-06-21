انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس أمناء صناع الخير لـ دوت الخليج: نعيش العصر الذهبي للجمعيات الأهلية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /706107/رئيس-أمناء-صناع-الخير-لـ-تحيا-مصر-نعيش-العصر-الذهبي-للجمعيات-الأهلية

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن هناك تركيز واضح من قبل مؤسسة صناع الخير على محافظات الصعيد، حيث إن محافظات الصعيد تعد هي الأكثر احتياجاى في مصر خاصة محافظتي أسيوط وسوهاج، لافتا إلى أنه يعشق الصعيد ولديه ارتباطات كثيرة في محافظات الصعيد، "مفيش قرية في الصعيد مزرتهاش تقريبا على مدار 15 عام من العمل".

وأضاف "زمزم"، خلال حوار مع موقع دوت الخليج، أن قطاع الصعيد حُرم من الكثير من الخدمات والحزم الاستثمارية لعشرات السنين خلال الفترة الماضية، إلى جان أن أكثر خمس محافظات فقرًا طبقًا لبيانات ومؤشرات الدولة داخل الصعيد ولذلك يوجد تركيز كبير على الصعيد من ناحية التنمية والتمكين داخل محافظات الصعيد.

وتابع أن هناك فرصة مميزة في الوقت الحالي في ظهور أي مشاريع أو استثمار داخل محافظات الصعيد أن يظهر بشكل سريع، خاصة أن أهالي الصعيد يتميزون بالشغف والصبر وتحمل الظروف الطبيعية التي يعيشون فيها ولديهم شغف كبير لتحقيق النجاح.

وأوضح أن هناك عمل أيضا في محافظات الوجه البحري سواء في محافظة الشرقية أو الدقهلية أو غيرها من المحافظات ولكن ليس بنفس القوة التي يتم العمل من خلالها في محافظات الصعيد.

ويرى رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير أن مصر تعيش العصر الذهبي للجمعيات الأهلية، حيث يوجد دعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء إلى جانب الوزارات المعنية التي تتعاون مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، موضحا أن القطاع الخاص أيضا يدعم الجمعيات الأهلية ذات الرؤى بشكل كبير.

مصطفى زمزم: عدد الجمعيات الأهلية النشطة في مصر لا يتعدى 10 ألاف جمعية

وأشار إلى أن عدد الجمعيات الأهلية النشطة في مصر لا يتعدى 10 ألاف جمعية على الرغم من وجود ما يقرب من 55 ألف، هناك جميعات هي مجرد مكانة اجتماعية، ومقرات فارغة، وتعمل في المواسم فقط، هي جمعيات لمجرد أنشطة موسمية.

وأوضح أن صناع الخير يتعامل مع 2000 جمعية من أجل تدريب الجمعيات وتنشيطهم ورفع مستوى القدرات المالية والإدارية وتنمية الموارد ومن ثم تنفيذ مشروعات صناع الخير على مستوى الجمهورية، على سبيل المثال يوجد مشاريع في سوهاج أختار أنشط جمعية ويبدأ هو في الانتشار والتوزيع أو ما شابه ذلك.