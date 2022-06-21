«عاوز فلوس عشان يتجوز»..الكشف عن أسباب انتحار شاب الدقهلية

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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /706105/عاوز-فلوس-عشان-يتجوزالكشف-عن-أسباب-انتحار-شاب-الدقهلية

عاوز فلوس من والده علشان يتجوز واختلف مع أبوه".. بتلك الكلمات قالت حنان أحمد خلف، 55عاما، والدة الشاب مصطفي توكل والذي قفز بسيارته من أعلى كوبري الجامعة بنطاق مركز طلخا محافظة الدقهلية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء ليلقي مصرعه بعد سقوط السيارة من مسافة تتجاوز 7 متر ووفاته متأثرا بإصابته التي ألمت به.

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وقالت والدة الشاب إن نجلها يبلغ من العمر 28 عاما ويعمل فى مجال تجارة الزجاج بصحبة والده ، الا انة كان يرتبط عاطفيا بإحدى الفتيات التي أحبها فقرر الزواج منها وطلب من والده بعض المبالغ المالية ليتمم ذلك الا ان والده رفض وبدأت المناوشات بينهم وهدد بالإنتحار.

والد الشاب

أما محمد توكل والد الشاب والذي بلغ من العمر، 68 عاما، تاجر زجاج ومقيم شارع محمد فتحي، أكد ان نجله خلال الأونة الأخيرة اختلف معه بسبب طلبة مبالغ مالية من أجل الزواج وطلب منه إرجاء الأمر فى الفترة الحالية مما تسبب فى نشوب مشاجرة بينهم ، وهدد نجله بقيامه الإقدام على الانتحار حال عدم تنفيذ طلباته وهو ما قام بتنفيذه بالخروج بسيارته وصعود كوبري الجامعة ثم القفز بها من أعلى الكوبري.

تفاصيل الواقعة

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة من أعلي كوبري الجامعة دائرة المركز. انتقل مأمور وضباط مباحث المركز الى مكان البلاغ بالفحص تبين أنه أثناء قيادة المدعو"مصطفى محمد توكل سودان"،26عاما، مقيم شارع محمد فتحي بمدينة المنصورة بسيارته رقم (د ي أ 3541)بيك اب وسيره بها أعلى كوبري الجامعة سقط بها بإحدى الأراضي الزراعية أسفل الكوبري من ارتفاع 7متر مما أدي الى وفاتة ونقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

"اشوفكم بخير وابقو افتكرونى وابويا ميمشيش فى جنازتى"

كان الشاب قد كتب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ قليل "اشوفكم بخير وابقو افتكرونى وابويا ميمشيش فى جنازتى " كما كتب قبلها:"عامة أنا على حافة الانتحار".

وظهر منشور على فيسبوك لشاب يدعى مصطفى توكل كتب فيه "أشوفكم بخير وابقوا افتكروني وأبويا ميحضرش جنازتي"، وقبل الحادث بساعة "عامة أنا على حافة الانتحار".

وأكد أصدقاء الشاب، أن مصطفى هو من كان يقود السيارة، وحاول الحاضرين إخراجه منها وبالفعل تمكنوا من ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بتسليم الجثمان لأسرة المتوفي ومن المقررتشييع جثمانة عقب صلاة المغرب.