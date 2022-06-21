انت الان تتابع تفاصيل خبر «لخلق محاور مرورية».. رصف 30 شارع بطنطا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، مشاريع التطوير بالعاصمة طنطا، حيث بدأت الجولة بتفقد أعمال الرصف بشارع الوفاء بمنطقة الإستاد والذي تتم توسعته ورصفه باعتباره رابطا حيويا بين منطقة الإستاد والكورنيش كما تفقد عدد من تفرعاته البالغة 30 شارع فرعي يتم رصفهم حاليا ضمن خطة المحافظة لتطوير مدينة طنطا.

دوت الخليج

واستكمل المحافظ، جولته بتفقد أعمال تطوير كورنيش طنطا وذلك بمراحله المختلفة بداية من كوبري قحافة وحتى كوبري فاروق، أوضح رحمي أن الهدف من تطوير منطقة الكورنيش هو خلق متنفس حضاري ومتنزه للمواطنين بمدينة طنطا إلى جانب تطوير محور مروري دائري جديد على حدود مدينة طنطا بمحاذاة ترعة القاصد بدءاً من الطريق الزراعي إلى مدخل طنطا الجنوبي وصولاً إلى إستاد طنطا الرياضي وجامعة طنطا ومحور سبرباى المؤدى للمنطقة اللوجستية بطول 5400 م- عرض 25م.

أعمال تطوير المرحلة السادسة

كما تفقد رحمي، أعمال تطوير المرحلة السادسة (كورنيش الغفران) والتي تمتد من كوبري قحافة وحتى الداون تاون بطول 2 كم (700 متر ضمن تطوير العشوائيات و 1300 متر ضمن الخطة الاستثمارية) وذلك بإجمالي تكلفة 35 مليون جنيه، وتابع رحمي جولته بمتابعة أعمال رصف وتوسعة مدخل شارع نادي المعلمين من شارع البحر ضمن أعمال رصف وتوسعة الشارع إلى جانب تفقد أعمال رصف شارع النادي.

حملات مرورية

وفي السياق ذاته ناقش المحافظ مع مدير إدارة المرور العقيد وائل حمودة التخطيط المروري والإجراءات المنفذة لمنع السير عكس الاتجاه في الطرق الرئيسية والداخلية التي يتم رصفها وتطويرها في المحافظة.

الحلول المقترحة لمنع الازدحام المروري

كما تم التأكيد على تفعيل الحملات المرورية على المركبات التي تسير عكس الاتجاه، واتخاذ ما يلزم وتطبيق القانون على المخالفين، خاصة أن هذا النوع من المخالفات يؤثر على سلامة المواطن وارتباك وإعاقة الحركة المرورية، كما ناقش الإجراءات والحلول المقترحة لمنع الازدحام خاصة في أوقات الذروة، وذلك لتجنب الحوادث.

ورافق المحافظ خلال جولته محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا.