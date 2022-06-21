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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /706118/بنك-مصر-يوفر-الشهادة-الإسلامية-بعائد-شهري-لمدة-5-سنوات

أعلن بنك مصر عن توفير الشهادة الإسلامية بعائد لمدة 5 سنوات متوفقة مع الشريعة الإسلامية ويمكن شراء شهادة بنك مصر الإسلامية من أول 1000 جنيه، ويتم احتساب العائد في نفس يوم الشراء، ويقدم دوت الخليج تفاصيل الشهادة الإسلامية من بنك مصر

تفاصيل الشهادة الإسلامية 5 سنوات من بنك مصر: - حد أدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها. - مدة الشهادة 5 سنوات. - دورية صرف العائد شهري. شروط شهادة بنك مصر الإسلامية الـ 5 سنوات - إمكانية استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة. - منح تسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة وفقاً للتعليمات المنظمة والصادرة من البنك. - صرف العائد من أي فرع من فروع البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية. - صدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط. الأوراق المطلوبة على شهادة بنك مصر الإسلامية - بطاقة رقم قومي سارية‎.‎ -إيصال مرافق حديث‎.‎ ‏

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