محافظ مطروح يوزع شهادات الدفعة الأولى من برنامج «فرصة»

جدة - نرمين السيد - وزع محافظ مطروح، خالد شعيب، اليوم الثلاثاء، شهادات الدفعة الأولى من برنامج "فرصة" على 100 منتفع بمدينة ومركز الضبعة؛ لمنح اثنين من أغنام البرقى - منها واحدة عشار - وربع طن علف لكل مستفيد.





يأتى ذلك بموجب بروتوكول سلاسل القيمة المُوقّع بين وزارة الزراعة والتضامن الاجتماعى لدعم الأسر الأولى بالرعاية المستحقين لمعاشات تكافل وكرامة ومشروعات مدرة للدخل، بدلاً من الاعتماد على المساعدات والإعانات، مع تقديم الإرشادات وتمكينهم من إدارة المشروع، لتوفير مصدر دخل مستمر وحياة كريمة للمواطنين.

ووجه شعيب - وفقًا لبيان - الشكر لوزارة التضامن الاجتماعى والدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على ذلك التعاون والمشاركة الفاعلة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتنوع الأنشطة والخدمات المقدمة لهم مع أول دفعة لتوزيع مشروع الأغنام لمطروح للمستحقين بمدينة الضبعة، تليها باقى المدن المستهدفة والذين تم اختيارهم من خلال اللجان المعنية بكل شفافية.

من جانبه، أوضح مدير الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، الدكتور على حزين، أن المشروع يمثل نموذجًا للتعاون بين الوزارات، ويهدف لتوفير الوقت والجهد والوصول إلى مزيد من المستفيدين لتوفير حياة كريمة لهم، إذ تم تنفيذه فى 4 محافظات حدودية بتكلفة نحو 56 مليون جنيه، لتصميم وتنفيذ مشروعات مدرة للدخل فى المناطق الحدودية والأكثر احتياجًا طبقًا للمادة 78 من قانون 182 لسنة 2018.

وأضاف أنه سيتم توزيع هذه المشروعات بمدن الضبعة ومطروح والنجيله وسيدى برانى ورأس الحكمة؛ حيث تنسق وزارة التضامن مع مديريتها ومحافظة مطروح لاختيار المستفيدين ومراعاة التوزيع القبلى علمًا بأنه سيتم توزيع هذه المشروعات على دفعات مع تشجيع الأسر لإقامة مشروعات خاصة السيدات لرفع مستوى دخل الأسرة ومواردها الاقتصادية.