تفاصيل زيارة نائبة وزير خارجية المكسيك إلى مصر (صور)

جدة - نرمين السيد -

أُقيمت الجولة العاشرة لآليات التشاور السياسى بين المكسيك و مصر يوم 21 يونيو، فى إطار الحوار السياسى بين البلدين، وذلك برئاسة كل من السفيرة كارمن مورينو، نائبة وزير خارجية المكسيك و السفيرة ماهى عبد اللطيف، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية.

وتناول الوفدان الموضوعات ذات الأولوية للعلاقات الثنائية فى إطار حوار بناء حول مسائل إقليمية وعالمية، حيث تم تحديد الأولويات المشتركة فى المحافل متعددة الأطراف، و أبرزا أنه لأول مره توجد شركات مصرية بالمكسيك و شركات مكسيكية بمصر.

كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم بين معهد ماتياس روميرو بالمكسيك و المعهد الدبلوماسى المصرى بهدف تعزيز التعاون الثنائى فى مجال البحث، وإعداد الدبلوماسيين.

وفى إطار زيارتها لمصر، قامت السفيرة كارمن مورينو بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، وهو أحد مشاريع البنية التحتية تقام على مساحة 1,700 كيلومتر مربع فى مركز حضارى طليعى يقام على معايير الاستدامة، ويتكون من عدة أحياء مثل الحى الحكومى، والدبلوماسى، والثقافى، و المالى، حيث يتم بناء أطول برج فى إفريقيا.

كما زارت نائبة الوزير جامعة الدول العربية يوم 20 يونيو، فى إطار المشاورات الدورية رفيعة المستوى بين المكسيك و الجامعة، وقد اجتمعت مع السفير خليل الذوادى، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية والأمن القومى، واتفقت على مشروع للتعاون لتعزيز إعداد دراسة حول السياسيات العامة من أجل التعرف على فرص التعاون و تقوية العلاقات بين المكسيك و جامعة الدول العربية.

كما التقت أيضا مع وزير الخارجية الأسبق و الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية السفير عمرو موسى، حيث تحاورا حول الأوضاع الإقليمية المختلفة.

يذكر أن مصر هى أول دولة عربية و أفريقية أقامت المكسيك معها علاقات ثنائية. حيث يرجع أول تمثيل رسمى للمكسيك بمصر إلى عام 1905 عندما أنشئت قنصليتها الفخرية فى الإسكندرية بهدف تقديم الرعاية للسفن المكسيكية التى تعبر قناة السويس، التى تم إفتتاحها عام 1869، و فى 31 مارس 1958 أقامت الدولتان علاقات دبلوماسية، و فى عام 1960 تم إفتتاح سفاراتيهما .