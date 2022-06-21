انت الان تتابع تفاصيل خبر فايزة أمام محكمة الأسرة: بيكتفني ويشبعني ضرب بالخرطوم.. وجوزي خمروجي وبتاع مخدرات حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /706108/فايزة-أمام-محكمة-الأسرة-بيكتفني-ويشبعني-ضرب-بالخرطوم-وجوزي-خمروجي-وبتاع-مخدرات

«مش فاضل غير أن جوزى يقتلنى أو يأذى حد من العيال، علشان أحس بالكارثة اللى أنا عايشه فيها».. تلك كلمات فايزة وهى تصف لـ دوت الخليج حالها ومأساتها مع زوجها في محكمة الكيت كات.

فتقول فايزة صاحبة الـ 36 عاماً:" أنا اتجوزت من 10 سنين وعندنا طفلين وجوزى مهندس كمبيوتر وهو عمره 42 عاماً، ويعمل مهندس كمبيوتر في مستشفي، ومرتبه كبير، واتخطبنا لمدة 6 شهور، وجوزى شخص ممثل بدرجة قدي يستحق عنها جائزة الأوسكار، فقد أوهمنى بإنه فتى أحلامي وبعد الخطوبة أظهر لي وجهه الأخر".

وتضيف فايزة : " واحنا مخطوبين كان بيتصل بي علشان يتأكد إنى صليت ويحثنى على صلاة الفروض في أوقاتها، وأنا انبهرت بتلك الشخصية، جوزى كان كريم ويهدينى دائما أفضل الهدايا، وأنا استشعرت أن جوزى ملاك نازل من السماء".

وتسترسل فايزة في سرد حكايتها وتقول: "أنا بعد ما اتجوزته كإنى شوفت شخص تانى، جوزى طلع مش بيصلى ولا بيصوم، ولا يعرف حاجه عن ربنا، وطلع بيشرب بيرة ومشروبات تدمر الصحة، وبيتعاطي مخدرات وبيشربها ولا كإنها مياة، ويقوم بالتعدي عليا باستمرار دون رحمة وأظهر العين الحمراء ليا بعد الجواز مباشرة".

وتستكمل فايزة:"جوزى كتفنى وربطني في السرير ونزل بالخرطوم علي جسمي، كإنه بيتعامل مع كلبه أو مش إنسان، على الأقل الحيوانات ليها حقوق يدافه عنها الإنسان، ورفع عليا السكينة وعلى إبنه وهو متعاطى مخدرات، بسبب إنى بنصحه إنه يوقف شرب الحاجات دى، ولكنه يرفض حتى الاستماع لنا ويهددنا بشكل دائم".

وتبكى فايزة : أنا والله استحملت كتير بقالى عشر سنين، بستحمل ضرب بالخرطوم وحزام البنطلون وكمية إهانات وسب وشتم لى ولأهلى بدون سبب، وكل ده لو جيت حاولت أقوله تبطل تدخين، أنا زهقت منه وأنه لا يتغير، وكنت مستحمله كل ده بسب العيال، بس بعد ما رفع سلاح على إبنى وهددنى أنه هيموتنى أو هيأذى العيال لو قولته يبطل تانى، فسبته وطلبت من ه الطلاق بس رفض".

وتصف فايزة حالة الخوف التى كانت بداخلها عندما رفع جوزها عليه السكينه، فقررت ترفع دعوى خلع، وتتخلص من جوزها علشان تحمى نفسها وأولادها، فمفيش حد هينفعها لما ولد من ولادها يموت ولا هى تموت نفسها.