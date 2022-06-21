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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /706106/التحالف-الوطنى-للعمل-الأهلي-التنموي-يعلن-تجهيز-٨٠-عروس-في-عدة-محافظات

في اطار مبادرة وصل الخبر٢..

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم قيام مؤسسة العربي لتنمية المجتمع بتجهيز ٨٠ عروس بكافة الاجهزة الكهربائية في خمسة محافظات وهم (الاسكندرية واسيوط وسوهاج ودمياط والمنوفية)، يأتي ذلك ضمن محور الحماية الاجتماعية، وفي اطار المرحلة الثانية من مبادرة (وصل الخير ٢ ) والتي تم اطلاقها في مايو ٢٠٢٢، والتي تهدف لضمان لوصول الدعم لمستحقيه من المواطنين الأكثر احتياجاً والاكثر تضرراً من الوضع الاقتصادي العالمي المتأزم.

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وحدد التحالف الوطني وأعضاءه خطة متكاملة تستهدف دعم مظلة الحماية الاجتماعية، وذلك عن طريق تعظيم الاستفادة من الدعم النقدي الذي قدمته الدولة المصرية للتحالف والذي يقدر بـتسع مليارات جنيه إلي جانب ما توفره الجمعيات والمؤسسات الشريكة في التحالف والتي تقدر جهودها وانشطتها بـ 5.5 مليار جنيه حتى نهاية العام الجاري.

يذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022 وذلك بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم ٢٤ جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي يعلن تجهيز ٨٠ عروس في عدة محافظات

ويضم التحالف الوطني كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري و مؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.