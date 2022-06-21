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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /706102/الصناعة-توصي-بإيجاد-مقر-رئيسي-لسلامة-الغذاء-بالقاهرة

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة أنور المصري، بشأن الدور الرقابي لهيئة سلامة الغذاء وعدم وجود فروع لها على مستوى الجمهورية.

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الصناعة توصي بإيجاد مقر رئيسي لسلامة الغذاء بالقاهرة

وقال مقدم طلب الاحاطة، أن هيئة سلامة الغذاء لها دور كبير ومهم في الحفاظ علي حياة المصريين ، طالبا بتوسيع عمل الهيئة وعمل مقرات لها بجميع المحافظات.

كما طالب المصري بضرورة الاستعانة بكافة التقديرات ولا يقتصر علي تقدير الامتياز فقط حتي يتمكن الجميع من التقديم والعمل بالهيئة.

علاء قريطم يطالب بضم المزارع والدواجن لسلامة الغذاء

ومن جانبه قال النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة أن هيئة سلامة الغذاء من افضل الهيئات ، كما أن عليها مسؤولية كبيرة في الحفاظ وحماية صحة المصريين ، موضحا أنه لابد أن تشمل جميع المنشآت بما فيها الحاصلات الزراعية، قائلا: رسولنا الكريم حثنا في احاديثه ان النظافة من الإيمان والنظافة بمنظورها الشامل والواسع ليس مقتصرة علي الشوارع فقط ولكن كذلك الغذاء والنظام البيئي كل ذالك يندرج من النظافة الي حثنا عليها النبي الكريم .

واكد قريطم أن هذه الهيئة ساعدت المصانع علي التطور والتقدم من خلال الفحص التي تقوم به ، طالبا بضرورة ضم المزارع والدواجن وقطاع الإنتاج الحيواني إلي هيئة سلامة الغذاء حتي تكون تحت الفحص ، بجانب عمل مجازر بجميع المحافظات .

وعلق معتز محمود رئيس اللجنة أنه لابد أن نقدم كافة الدعم لهيئة سلامة الغذاء ، مشيرا إلي أن هذه الهيئة لها دور كبير في رفع المعاناة والأمراض عن كاهل المصريين

واكد معتز أنه سيقوم بتحديد موعد مع رئيس الوزراء لمقابلته لاستعجال قانون هيئة سلامة الغذاء.

وأوصت اللجنة في هذا الطلب بإيجاد مقر رئيسي لهيئة سلامة الغذاء بالقاهرة ومقرات بعواصم المحافظات وخاصة السويس

كما أوصت اللجنة بإطلاق يد الهيئة بالتعينات ( الالحاق بالعقود)