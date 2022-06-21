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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /706101/موعد-تنسيق-مدارس-التكنولوجيا-التطبيقية-2023

حالة من الترقب والانتظار يعيشها طلاب الشهادة الإعدادية 2022، خلال هذه الأيام، بعد انتهاء مرحلة التعليم الأساسي، وظهور نتيجة نهاية العام الدراسي، بحثا عن الاستقرار حول استكمال حياتهم الدراسية واختيار نوعية التعليم والدراسة، سواء تعليم ثانوي عام أو تعليم فني.

دوت الخليج

وتتعدد الفرص والاختيارات أمام طلاب الصف الثالث الإعدادي، في تحديد نوعية التعليم بعد انتهاء المرحلة الإعدادية، وبعيدا عن فكرة الثانوية العامة، وذلك في ظل تنوع المدارس الفنية والمهنية المتميزة، في ثوب جديد، مثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي اطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ عام 2018 ، كخطة لتطوير التعليم الفني وتحسين سمعة المدارس الفنية التي ظلت سيئة لسنوات.

موعد تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2023

وردا على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور عن موعد فتح باب التقديم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد فتح باب التنسيق بهذه المدارس.

وقال الدكتور محمد مجاهد في تصريحات خاصة ل"دوت الخليج"، إنه سيتم الإعلان عن موعد فتح باب التقدم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2022_2023,، عقب الانتهاء من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنه سيتم فتح باب التقديم في ٣٦ مدرسة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ، إضافة مدرسة الضبعة النووية.

وعن التنسيق ودرجات القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، قال الدكتور محمد مجاهد، إنه لم يتم الجزم النهائي بدرجات القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية الا بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المديريات التعليمية، حيث سيتم إجراء إحصاء تكراري للمجموع الذي حصل عليه الطلاب، للإعلان بشكل دقيق عن درجة القبول بكل مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وتستهدف مدارس التكنولوجيا التطبيقية، الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، بمجموع يتجاوز ال 80%، وتقديم مميزات عديدة للطلاب مثل الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي، و فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج، بالإضافة إلى مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي، وتوفير الزي المدرسي.

وتقوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية على الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.