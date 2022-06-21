انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس أمناء صناع الخير لـ دوت الخليج: مبادرة حياة كريمة حلم لكل الشعب المصري.. ونصرف حوالي 800 مليار جنيه على القرى حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /706099/رئيس-أمناء-صناع-الخير-لـ-تحيا-مصر-مبادرة-حياة-كريمة-حلم-لكل-الشعب-المصري-ونصرف-حوالي-800-مليار-جنيه-على-القرى

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن مبادرة حياة كريمة كانت حلم لكل الشعب المصري، وليس العاملين في العمل الأهلي فقط، حيث يتم التحدث منذ عشرات السنين عن تطوير القرى والأماكن الأكثر احتياجا، وعمل مشاريع عظيمة في القرى الأكثر احتياجا.

وأضاف "زمزم"، خلال حوار مع موقع دوت الخليج، أن مصر تتحرك في 4500 قرية في أنحاء الجمهورية عانوا كثيرا، وأصبح هناك فرصة عظيمة للنهوض بالمشروع الزراعي الأكبر في مصر، والاستثمار في البشر، موضحا أن 4500 قرية و30 ألف عزبة ونجع بهم أكثر من 60 مليون فرد يتم العمل على توفير فرصة حياة كريمة لهم.

وتابع أن المبادرة تصرف ما يقرب من 800 مليار جنيه لتطوير تلك القرى من ناحية البنية الأساسية والتحتية ومشروعات صرف ومياه ومشروعات جمعية محددة وغيرها من المشاريع، حيث يتم العمل على جعل الريف أقرب إلى الحضر، فبدلا من أن ينتقل المواطن إلى الحضر يجد في قريته ما يريد سواء سجل مدني أو شهر عقاري أو مكتب بريد أو خدمات بنكية وغيرها من الخدمات التي تتيح الدولة في القرى.

مصطفى زمزم: فرحة عارمة من أهالي القرى بمشاريع مبادرة حياة كريمة

وأشار إلى أن هناك فرحة عارمة لدى المواطنين في القرى التي اقتربت من الانتهاء من الخدمات الحكومية فيها والمشاريع التي تم عملها، "فيه قرى انتهينا من 98% من تطويرها".

وأوضح أن المبادرة تعمل من خلال التحالف الوطني على زيادة الوعي لدى المواطن في القرى على ضرورة المحافظة على المنشآت والمشاريع التي تم إنشاؤها في القرى من أجل حمايتها من الخراب والإهمال، حيث تقوم مؤسسة حياة كريمة بالتنسيق مع العديد من الجهات للعمل على رفع الوعي وتطوير القدرات لدى المواطنين من أجل الاهتمام بمفهوم الرقابة المجتمعية

وأتم: "مبقاش بصرف في القرية الواحدة ما يقرب من 60 مليون جنيه ومش هيتم الحفاظ عليه، هيضيع حلم الدولة المصرية في تطوير القرى".