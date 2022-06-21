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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /706098/برلمانية-تطالب-بعودة-الحرس-الجامعى-وسرعة-محاكمة-قاتل-طالبة-المنصورة

أعربت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن استنكارها الشديد لجريمة القتل البشعة التى أودت بحياة طالبة جامعة المنصورة، أمام مرأى ومسمع من الجميع.

دوت الخليج

برلمانية تطالب بعودة الحرس الجامعى وسرعة محاكمة قاتل طالبة "المنصورة"

وطالبت بسرعة إحالة القاتل إلى محاكمة عاجلة، لينال العقاب العادل على جريمته بعدما وجهة إلى زميلته الطالبة بكلية الآداب جامعة المنصورة عدة طعنات نافذة بالرقبة، أودت بحياتها.

مواجهة ظاهرة العنف داخل المدارس والجامعات

وشددت النائبة أمل سلامة على ضرورة اتخاذ الحكومة جميع الإجراءات الكفيلة لمواجهة ظاهرة العنف داخل المدارس والجامعات، وعودة الحرس الجامعى من أفراد الشرطة لعودة الهيبة من جديدة للحرم الجامعى، لمواجهة أى سلوك عدوانى، ووضع حد للعنف المتزايد والمشاجرات داخل الجامعات، وإجراء التفتيش الذاتى للطلاب لمنع دخول الأسلحة البيضاء وغيرها من الأدوات التى يتم استخدامها فى الترويع والإيذاء البدنى.

ودعت النائبة أمل سلامة المجلس الأعلى للجامعات إلى اتخاذ قرارات حاسمة بإدراج الكشف النفسى وكشف المخدرات على الطلاب مع بداية كل فصل دراسى بالكليات الجامعية، وتنظيم دورات ومؤتمرات لتأهيل الطلاب وترسيخ القيم والأخلاق داخل الحرم الجامعى، باعتبار أن الشباب هم قادة المستقبل.