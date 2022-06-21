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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /706097/رئيس-أمناء-مؤسسة-صناع-الخير-ننادي-بإحياء-الحرف-التراثية-منذ-عشرات-السنوات

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن إحياء الحرف التراثية واليدوية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يُنادى بها منذ عشرات السنين، ولم يكن هناك أي منظومة أو دعم للعمل عليها، ولكن منذ تولي الرئيس السيسي ومن خلال مبادرة حياة كريمة تم العمل على توفير عدد من التسهيلات للحرف التراثية واليدوية إلى جانب التشريعات من مجلسي الشورى والشعب خلال الفترة الماضية.

مصطفى زمزم: ننادي بإحياء الحرف التراثية منذ عشرات السنوات

وأضاف "زمزم"، خلال حوار مع موقع دوت الخليج، أنه مازال هناك الكثير الذي يمكن تقديمه للحرف التراثية واليدوية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كإعطاء فرص أكبر في الأماكن المرخصة والمعارض الدائمة، والمساعدة من قبل اتحاد الصناعات، وذلك من أجل العمل على الخروج للسوق الدولي والعالمي، "لو لم يتم العمل للخروج للسوق الدولي كإننا شغالين في نفس الدايرة".

وتابع رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير أنه إذا تم العمل على البنية الأساسية والتحتية والعمل على المؤسسات الاجتماعية وغيرها، ستكون مصر لديها قرى منتجة بشكل كامل، ومن ثم التسويق لتلك المنتجات من خلال المؤسسات المختلفة يمكن التحول للسوق العالمية بشكل كبير، مشددا على أنه يجب على مصر أن تعمل على الخروج الدولي والسوق العالمي، وذلك سيكون من خلال إعطاء فرص تسهيلية كبيرة للحرفيين والمنتجين.

وأوضح أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ليست فقط للإنتاج المحلي، يجب العمل على الخروج خارج الإنتاج المحلي، لأن المنتجات في الخارج ستساعد في تقليل الواردات وغيرها في ضوء الأزمات التي يشهدها العالم في الوقت الحالي.

زمزم: وفرنا 140 ألف منحة تدريبية للشباب لمحو الأمية التكنولوجية

واستطرد متحدثا عن مبادرة تنمية القدرات في محو الأمية التكنولوجية، قائلا إن تلك المبادرة تتم بالشراكة مع أحد أكبر الشركات على مستوى العالم، والدورة التدريبية المقدمة تكلف ما يقرب من 1000 إلى 1500 دولار ، موضحا أن المؤسسة نجحت في الحصول على 140 ألف منحة تدريبية وتم الانتهاء منهم، وتتواصل مع الشركة للحصول على 140 ألف منحة آخرين، وتقدمها مجانًا للطلبة.

وواصل أنه يتم إعطاء تلك المنح كفرصة للشباب الخريجين والمتوفقين في الجامعات، والعمل على تنفيذ بروتوكول تعاون مع وزير الشباب والرياضة، من أجل دعم المتفوقين داخل وزارة الشباب والرياضة، كما يتم العمل على التنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالمي أيضا.

واستكمل أن المؤسسة تعطي فرصة كبيرة للشباب الذي يريد محي الأمية التكنولوجية وتعمل بعض الأمور الخاصة بإدارة مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، لافتًا إلى أن الشركة توفر أيضا فرص عمل في بعض المجالات للمتفوقين داخل تلك المنحة.