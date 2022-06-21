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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /706096/صناعة-النواب-توصي-بزيارة-ميدانية-لمحافظة-دمياط-للاستماع-علي-مشاكل-المصنعين

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود ، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، بعمل زيارة ميدانية تضم أعضاء لجنة الصناعة لمحافظة دمياط للاستماع إلي مشاكل المصنعين، وأنه جاري تحديد موعد لزيارة دمياط قبل انتهاء الدورة الحالية.

دوت الخليج

صناعة النواب توصي بزيارة ميدانية لمحافظة دمياط للاستماع علي مشاكل المصنعين

جاء ذلك خلال طلب الإحاطة المقدم من النائب علي أحمد العساس، بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة للنهوض بصناعة الأثاث بمحافظة دمياط التي تعاني من ركود، ما أدى إلى غلق العديد من ورش صناعة الأثاث بالمحافظة.

كما قررت اللجنة استدعاء رئيس صندوق دعم الصادرات لاستيضاح خطة الصندوق في دعم الصادرات ومدي التزام الصندوق بالتوجه الرئاسي نحو دعم الصادرات لإنقاذ الاقتصاد الوطني ، وكذلك لكشف الأولويات في الصادرات التي يقوم الصندوق بدعمها للنهوض بالاقتصاد المصري .

صندوق دعم الصادرات

وأعلن معتز محمود، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن طارق عمارة، بشأن سياسة الحكومة لدعم الصادرات، وعدم وجود حوافز للمصنعين، وسوء إدارة المناطق الصناعية التابعة لهيئة التنمية الصناعية بمحافظة بورسعيد مما أدى إلى زيادة المشكلات بهذه المناطق، استدعاء مسئول التنمية الصناعية بمحافظة بورسعيد لاستيضاح أسس دعم الصادرات، متسائلا: وهل الدعم لكل الصادرات؟ ام أنه مخصص لسلع معينه.

وقرر رئيس اللجنة، تأجيل نظر طلب الاحاطة لحين حضور رئيس صندوق دعم الصادرات لمعرفة اهداف وخطط الصندوق.