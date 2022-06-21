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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /706092/مصطفي-زمزم-بـ-ندوة-موقع-تحيا-مصر-6-مليون-جنيه-داخل-القرية-الواحدة-للتمكين-الاقتصادي-بالتكامل-معحياة-كريمة

قال الدكتور مصطفي زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، أن المؤسسة تتوسع فى القطاع الطبي بشكل عام، موضحا أنها تتمكن منتوفير العلاج لما يقرب من 2 مليون مريض من خلال عدد من المبادرات الطبية التي تطلقها، كمبادرة أطمن على نفسك، وعلاج مرضي القدم السكري، مضيفا أن المؤسسة تطلق مبادرة طبية سنويه، بتمويل كبير تخدم ملايين المواطنين فى التخصصات المختلفة منها العيون والجلدية المزمنة والقدم السكري.

دوت الخليج

مصطفي زمزم بـ ندوة موقع دوت الخليج: 6 مليون جنيه داخل القرية الواحدة للتمكين الاقتصادي بالتكامل مع«حياة كريمة»

وأوضح رئيس مجلس اماناء مؤسسة صناعالخير، فى ندوة موقع دوت الخليج، أن المؤسسة رائدة ومتميزة فى التمكين الاقتصادي، مضيفا أنها تستكمل ما تقوم به المبادرة الرئسية حياة كريمة، حيث تقوم بادخال البنية التحتية والصرف الصحي والخدمات المختلفة للمواطنين للاتقارء بحياتهم ، حيث تطلق المؤسسة دورات تدريبية للحرف اليدوية التراثية ، كما فى قرية دار السلام بمركز يوسف الصديق بالفيوم، و6 مراكز أخري فى محافظة أسوان، مؤكدا سيتم التوسع فى المحافظات الأخري بالتعاون مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأوضح الدكتور مصطفي زمزم، أن التمكين الاقتصادي يستهدف عمل جماعي كالمصانع أو الأرامل أو النساء غير القادرات، إضافة إلى الشباب فى سلاسل الامدادت والمعارض وتدريبهم، كما أنها تعمل على اتاحة فرص اقتصادية داخل القرية الواحد 5 \ 6 مليون جنيه داخل القرية، بالتكامل مع مبادرة حياة كريمة وتوفير مهن حرفية للشباب وتدريبهم فى المصانع المختلفة .

وتابع ، ان المؤسسة تعمل على تدريبهم على العمل فى السجاد اليدوي والصوف ، حيث يتم تدريب السيدات لمدة 6 شهور، إضافة إلى نشاطات محو امية، و تحفيظ القرأن وغيرها من الخدمات الدينية، ومحو الامية التكنولوجية.