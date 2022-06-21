انت الان تتابع تفاصيل خبر مصطفي زمزم لـ دوت الخليج: الكثير من الجمعيات تود المشاركة في التحالف الوطني.. والتنمية لا تقوم علي العمل الخيري فقط حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /706091/مصطفي-زمزم-لـ-تحيا-مصر-الكثير-من-الجمعيات-تود-المشاركة-في-التحالف-الوطني-والتنمية-لا-تقوم-علي-العمل-الخيري-فقط

قال الدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن الكثير من الجمعيات تسأل عن المشاركة في التحالف الوطني، لافتا أن السبب في المشاركة يرجع إلي أن التحالف يعد كيان رسمي يرعاه الرئيس عبدالفتاح السيسي وبالتالي الكثير من الجمعيات تود المشاركة في هذا التحالف.

دوت الخليج

التحالف الوطني

وأضاف زمزم، في ندوة دوت الخليج: التحالف الوطني يقدم العديد من الخدمات، و من خلال المشاركة في التحالف تستطيع الجمعيات أن تكون قوي مؤثرة وتقدم الخدمات، لافتا أن من خلال المشاركة تستطيع عمل مناقصات وممارسات، فضلا عن ممارسة الضغط علي التجار لتقديم الخدمات لمواطنين.

وتابع: لا غني عن تقديم الدعم والمساعدات الموسمية والإنسانية،فصكوك الأضاحي وكراتين رمضان تعد مشروعات رئيسية لأن زكاة الفطر هي حبوب ومواد غذائية، مضيفا: علي مدار السنوات الماضية تم بناء العديد من المنازل، فالمساعدات الإنسانية لا غني عنها.

وأكد زمزم، أن العمل التنموي شامل للعمل الخيري والطبي ومشروعات صغيرة ومنتااهية الصغر، فالتنمية لا تقوم علي العمل الخيري فقط ولكن تشمل الإطار التنموي أيضا.