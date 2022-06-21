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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /706090/الموت-يفجع-الفنانة-إنجي-وجدان-في-جدتها-وهذا-موعد-ومكان-العزاء

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل موعد ومكان عزاء جدة الفنانة إنجي وجدان

وفاة جدة إنجي وجدان

وكتبت إنجي وجدان عبر انستجرام: “يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”، توفت إلى رحمة الله تعالى جدتي السيدة نعمات زكي (بيسة) سيتم تشييع الجنازة غدا الاربعاء الموافق ٢٢ يونيو عقب صلاة الظهر، مسجد السيدة نفيسة، قد استرد الله امانته، وإنا لله وإنا اليه راجعون، اللهم اجرنا في مصيبتنا نسألكم الدعاء.

وجدير بالذكر، أن إنجي وجدان ممثلة ومونتيرة مصرية خريجة الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2004 قسم إذاعة و تلفزيون وقسمي فرعي الهندسة المعمارية والمسرح

معلومات عن إنجي وجدان

بعد تخرجها بيوم واحد عملت مدرسة إنجليزي في معهد لغات لمدة شهر ونصف الشهر وكانت تدرس فيه اللغة الإنجليزية للخريجين من جامعة القاهرة ثم تركته. أثناء عملها في التدريس كانت تدرس المونتاج ثم تفرغت له، وأول ما انتهت منه عملت مونتيرة في قناة روتانا سينما وكانت تمنتح البرامج والبروموهات وذلك حتى نوفمبر من عام 2004. سافرت إلى دبي وعملت في قناة الواحة مونتيرة أيضا وذلك حتى سبتمبر من عام 2005. عادت إلى مصر وعملت مونتيرة في كليب «حاول» مع المطربة حكمت و عملت في عدة شركات دعاية

كان أول ظهور لها كممثلة على شاشة التلفزيون عام 2006 من خلال أداء دور داليا أخت تامر في المسلسل الكوميدي (تامر وشوقيه). كما شاركت في فيلم (اتش دبور) وقدمت فيه دور أرواح بنت السواق والذي ظهرت فيه في شكل جديد، وأيضا ظهرت كضيفة شرف بشخصية داليا في فيلم طير أنت.

قدمت بطولة مطلقة في مسلسل طلعت روحي عام 2018، شاركت في العديد من الأفلام مثل فيلم آخر ديك في مصرعام 2017 بدور شيرين، ولاد البلد عام 2010، سمير وشهير وبهير عام 2010 بدور شهيرة شهير صغيرة، طير إنتعام 2009 بدور داليا، إتش دبور عام 2008 بدور أرواح.