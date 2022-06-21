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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /706089/كرم-جبر-السوشيال-ميديا-تؤثر-سلبا-على-العلاقة-بين-الشعبين-المصري-والسعودي

كشف الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون في المجال الإعلامي، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الجهتين في مجالات الصحافة والإذاعة والتليفزيون والإنتاج الدرامي والإعلام الرقمي.

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وقال "جبر"، في مداخلة هاتفية، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عل فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، إنه كانت هناك مناقشات طويلة لمدة 3 ساعات، شهدت الحديث عن تطوير العلاقات الإعلامية بين البلدين، المطالب.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن العلاقات بين الرئيس السيسي وخادم الحرمين وولي العهد السعودي، علاقات ممتازة وجيدة ومتنامية وهناك تفاهم وتشاور، بين العلاقات السعودية المصري على مستوى الشعبين، معربًا عن تمنياته بأن تعكس المنظومة الإعلامية في البلدين الصورة الحقيقة للتعاون بين مصر والسعودية.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على أن الإعلام المصري السعودي يمتلكا قدرات هائلة غير موجودة في أي مكان آخر، والتعاون والتواصل بينهم، سيخلق بلورة عمل عربي مشترك، ومحور مصري سعودي لتشجديع المشروعات الخاصة بالتشاركة العربي واستعادة التضامن العربي الذي فقد مقوماته خلال السنوات الاخيرة.

وأوضح "جبر"، أن البلدين يشهدا مشروعات تنموية ضخمة تتمثل في "رؤية 2030"، وهنا يأتي دور الإعلام التنموي ليقدم هذه المشورعات التي تتم على أرض البلدين ويبرزها، من خلال تسويق البرامج السياحية والمشروعات الاقتصادية بالتساوي بين البلدين بحيث يكون المواطنين في الدولتين على علم بالمشروعات التي تتم ببلاديهما.

وأردف: هناك تعاون مصري سعودي في الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم، والتي تشمل 14 اتفاقية 7.7 مليار دولار، وهذا رقم ضخم وغير مسبوق، مشيرًا إلى أن تلك العلاقات لها مظلة سياسية رائعة، يجب أن يدعمها مظلة إعلامية أيضًا، ومن خلال البرولتوكول الذي تم توقيعه، سيتم تشكيل لجنة للعمل على هذا الملف.

كرم جبر: السوشيال ميديا تؤثر سلبا على العلاقة بين الشعبين المصري والسعودي

كما تنص الاتفاقية الموقعة على تبادل البرامج الشهيرة التي تذاع في البلدين، وتبادل في الافكار بين الكتاب، وهذا يسهم في تطوير العلاقات العربية ومحفز لدخول بقيت الدول العربية تحت هذه المظلة، بما يمهد لعودة التضامن العربي.

وأشار إلى أن التعاون يشمل مواجهة العديد من القضايا على رأسها قضية الأرهاب والأمن القومي العربي والسوشيال ميديا ومخاطرها على الدول العربية.

وحول سؤاله عن تأثير السوشيال ميديا على العلاقة بين العشبين السعودي والمصري، قال كرم جبر: “هذه مسألة في خطيرة، وموضوع السوشيال ميديا يمثل خطورة كبيرة وهو أحد المفات التي سيتم تناولها ضمن البروتوكول الموقع مع الممكلة العربية السعودية”.