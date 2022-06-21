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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /706079/أحمد-حلمي-لـ-حسن-حسني-بمناسبة-عيد-الأب-الله-يرحمك-يا-أبويا

دوت الخليج يرصد لكم رسالة أحمد حلمي للفنان حسن حسني بمناسبة عيد الأب

وقد نشر أحمد حلمي فيديو يحتوى على لقطات من أفلام شارك فيها الراحل حسن حسني معه، وعلق على الفيديو: بمناسبة عيد الاب كل سنه وانا طيب وكل سنه وكل اب طيب وبخير وسند لاولاده واسرته .. الله يرحمك يا ابويا، والله يرحمك يا عم حسن، طول عمري كنت بحس ان عم حسن حسني زي ابويا فعلا جوه التمثيل وبره التمثيل، كان علطول بيقولي ياض يا احمد زي ما كان ابويا بيقولي.

وجدير بالذكر، أن كانت بداية الفنان حسن حسن حسني الفنية بالمسرح، لطالما عرف بكوميديته التلقائية التي ليس لها مثيل، اذ انه كان عضوا فى فرقة المسرح العسكرى بداية الستينيات، ثم انتقل لفرقة جلال الشرقاوي وعمل فيها ما يقرب من 10 سنوات، ليبدأ مسيرته في التليفزيون من خلال عمل درامي تحت عنوان «أبنائي الاعزاء وشكرا».

حسن حسني والسينما

اتجه حسن حسني للسينما من خلال دور صغير في فيلم الكرنك أمام الفنان الكبير نور الشريف، والفنانة القديرة سعاد حسني، وبعدها توالت أعماله السينمائية بين الكوميديا والشر، منها "دماء على الأسفلت"، "بخيت وعديلة"، "ناصر 56"، و"الزمن والكلاب"، و"عفريت النهار"، "امرأة وخمس رجال"، و"البطل"، "همام في أمستر دام"، و"عبود على الحدود".

حسن حسني ووفاة ابنته بالسرطان

عاني الفنان حسن حسني بمرض ابنته بالسرطان الذي سعى لإرسال التقارير الطبية لمرضها في ألمانيا ليأتي الرد منهم بأنها تمر بحالة حرجة وصعبة جدا، ومن ثم في نفس اللحظة يأتيه خبر وفاة ابنته ليصيب حسن حسني صدمة كبيرة.

تصريحات مؤثرة لـ حسن حسني عن الشائعات والموت

ولم يخلو حسن حسني من شائعات الموت، والذي خرج ليعرب عن استيائه منها في برنامج وائل الإبراشي، اذ قال: “مش عارف بيستفيدوا إيه؟! أنا نفسيتي تعبت المرة دي!، ده شيء بشع، واللي بيعمل كده يؤذيني، كأنهم مستنيني أموت".