تخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس التمريض إلى 263 درجة بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة - فى بيان اليوم الثلاثاء - إنه تقرر النزول بالحد الأدنى لمجموع القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض على مستوى المحافظة للعام الدراسى (2022 - 2023) بناء على موافقة المحافظ وطبقا لقواعد وشروط القبول الواردة من الإدارة العامة للتعليم الفنى الصحى بوزارة الصحة، مع الالتزام بباقى القواعد والشروط المصدق عليها.

وفى سياق آخر، قال محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة إن المنظومة الجديدة للمرتبات تعد أحد محاور الشمول الرقمى وفق رؤية مصر المستدامة 2030، مشيرًا إلى أن المنظومة توفر ضمانات جديدة لدقة احتساب مستحقات العاملين بالدولة وتوحيد إجراءات احتساب الاستقطاعات سواء ضريبة كسب العمل أو التأمينات.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء ورشة عمل حول تطبيق منظومة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة (PAYROLL)، والتى تنفذها المديرية المالية بالمحافظة تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وأضاف "شوشة"، أن المنظومة الجديدة للمرتبات تعزز رقابة الجهات الإدارية على الاعتمادات المالية المقررة للأجور، وتوفر قاعدة بيانات دقيقة بالأجور الفعلية تساعد فى بحوث تحسين الدخل، مؤكدًا أن تطبيق منظومة المرتبات الجديدة تسد الباب أمام أى فساد وتؤدى إلى تحقيق الانضباط والسيطرة.

من جانبه أوضح رئيس جامعة العريش الدكتور حسن الدمرداش، أن الإجراءات التى تتخذها وزارة المالية تعطى مرونة وسرعة ودقة فى حساب مستحقات العاملين بالدولة ومستحقات الدولة، مثمنًا التعاون المثمر بين الجامعة ووزارة المالية وجميع المصالح الحكومية من أجل مصلحة المواطن.

بدوره، أكد مدير عام المديرية المالية جمال نافل، أن منظومة المرتبات الجديدة تأتى فى إطار اهتمام الدولة بملف التحول الرقمى، كما أنها تتميز بالدقة فى عملية ضبط المصروفات الخاصة بمستحقات العاملين بالدولة، وبالسهولة والمرونة فى استخراج كافة بيانات الموظفين ورواتبهم، وتوفير بيانات لدراسة أوضاع الأجور والمكافآت للعاملين بشكل فعلى على مستوى كافة الجهات.