ضبط مصنع أدوات صحية بدون ترخيص فى حدائق الأهرام

جدة - نرمين السيد - ضبطت محافظة الجيزة، من خلال حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام، مصنع بير سلم يدار بدون ترخيص، مخالفا للاشتراطات البيئية والصحية وذلك بجراج العقار 135 ن، بحدائق الأهرام، حيث يقوم بإنتاج وتعبئة الأدوات الصحية (حنفيات ومحابس مياه وغيرها) رديئة الخامات ومقلدة ويدون عليها أسماء براندات معروفة لبيعها بأسعار مرتفعة.

وتحفظت أجهزة محافظة الجيزة، على المضبوطات والمعدات المستخدمة فى التغليف والتصنيع والتعبئة وحررت محضرا بالواقعة وذلك بمتابعة من المهندس حسن موافى رئيس حى الهرم وبتواجد أحمد إمام نائب رئيس الحى لقطاع هضبة الأهرام والأجهزة المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك وجارى الإخلاء النهائى للمنشأة المخالفة حتى يتم فتح الجراج للسكان مرة آخرى.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات التموينية وبالتعاون مع الأجهزة المختصة لتمشيط الأسواق وضبط المحال والمنشآت التجارية المخالفة حفاظا على سلامة المواطنين وضمان ما يتم عرضه من مواد وسلع غذائية للمواطنين ومحاربة الغش والتدليس.