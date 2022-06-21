محافظ الدقهلية: الدولة تستهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع الأجهزة التنفيذية لمراجعة موقف المتغيرات المكانية، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، والدكتورة أميرة يوسف المشرف العام على وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.
ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل فرق عمل داخل كل مركز ومدينة تحت إشرافهم المباشر أو أحد نواب رئيس المدينة للمرور على كافة المتغيرات المكانية المتبقية وحصرها وتصويرها ورفعها على المنظومة خلال أيام.
وأكد "مختار" أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل من أجل القضاء على البناء المخالف والعشوائى على الأراضى الزراعية حفاظاً على أمن مصر الغذائى، مشيرا إلى أن جميع المخالفات الآن يتم تصويرها ورصدها فور حدوثها عن طريق القمر الصناعى وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
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