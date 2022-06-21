وزيرة البيئة: تغير المناخ يؤثر على تحقيق السلام والتنمية فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية مناقشة الرابطة بين تغير المناخ والسلام والاستدامة فى هذا الوقت الحرج للعالم وما يواجهه من تحديات صحية وسياسية واقتصادية وبيئية.





جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة كمتحدث رئيسى فى جلسة "تعزيز العلاقة الترابطية بين التكيف وبناء السلام" ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة والذى يعقد على مدار يومين تحت عنوان "إفريقيا فى عصر من المخاطر المتتالية وقابلية التأثر المناخى: مسارات لقارة سلمية، قادرة على الصمود، ومستدامة"، بمشاركة ماغنوس نيلسون سكرتير الدولة لوزيرة الخارجية آن ليند بمملكة السويد، وسوزان بينياز نائبة المبعوث الخاص للمناخ بوزارة الخارجية الأمريكية، وإليزابيث سبهار الأمين العام المساعد لدعم بناء السلام بالأمم المتحدة، وممثلى الدول الإفريقية.

وأضافت فؤاد: لم يكن أحد يتوقع عند إعلان اتفاقيات ريو الثلاث ومنهم اتفاقية تغير المناخ فى 1992 أن يأتى اليوم الذى نناقش فيه تأثير تغير المناخ على الصراعات وعمليات النزوح والتهديدات الأمنية، فقد أظهرت نتائج تقرير الهيئة الحاكمة للمناخ IPCC أن 20 مليون نسمة نزحت داخليا منذ عام 2008 جراء آثار تغير المناخ، وفى بعض المناطق بقارتى إفريقيا وآسيا شهدت ظواهر بيئية حادة كالفيضانات والجفاف والأعاصير خلال العشر سنوات الأخيرة بزيادة 15 ضعفا.

وأشارت وزيرة البيئة، فى كلمتها الافتتاحية، إلى أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 كمؤتمر للتنفيذ تفكر فى أكثر من مدخل سياسى للتعامل مع قضية الرابطة بين المناخ والسلام والاستدامة، فأجندة المؤتمر ستركز على عدد من القضايا المرتبطة بشكل وآخر بقضية الأمن، فمثلا الوصول للطاقة والانتقال العادل لها فى قارة أفريقيا يرتبط مباشرة بتحقيق الأمن والاستقرار.

وأوضحت أن التكيف هو مدخل مهم فى موضوع الرابطة بين المناخ والسلام والاستدامة، فمصر كرئيس لمؤتمر المناخ القادم COP27 خلال حرصها على البناء على مخرجات جلاسكو COP26 ومنها البدء فى العمل على الهدف العالمى للتكيف وتعهدات مضاعفة تمويل التكيف، والتى ستنعكس على تحقيق الأمن والاستدامة، إلى جانب النظر لقضية الأمن الغذائى فى ظل الأزمة العالمية الحالية، لذا تم تخصيص يوم ضمن الأيام غير الرسمية لمؤتمر المناخ COP27 لمناقشة الأمن الغذائى والزراعة، وأيضا يوم للمياه ومناقشة تأثير تغير المناخ على توفر مصادر المياه واتاحتها للزراعة واستنباط المحاصيل القادرة على التكيف مع آثار تغير المناخ، وفى يوم النوع الاجتماعى سيتم مناقشة دور المرأة باعتبارها الأكثر تعرضا لآثار تغير المناخ وآليات تمسكينها للتكيف والتصدير لتلك الآثار من خلال آليات تمويلية تضمن فرص متساوية فى تنفيذ مشروعات التكيف.

ولفتت وزيرة البيئة إلى مبادرة السلام وتغير المناخ كإحدى المبادرات الهامة التى ستطلق خلال مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، ودور هذه الجلسة فى مناقشة آليات التعامل مع السلام والمناخ فى ضوء تحدى الغذاء والمياه والطاقة، بالتعاون مع الشركاء بما يساهم فى بناء قدرات الدول الأكثر تأثرا، وإيجاد آليات تمويلية مناسبة تساعد على استدامة الإجراءات المطلوبة من خلال خطط التكيف الوطنية للدول التى تعمل على الانتهاء منها وحزم الاستثمارات اللازمة لها وإشراك القطاع الخاص فيها بطرق مستدامة.

ونوهت إلى أن مصر تسعى لتقديم نموذج هام فى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 يرتكز على رابطة الطاقة والغذاء والمياه، من خلال حزمة المشروعات الأولى ذات الأولوية المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتى لا تسعى فقط لتحقيق الانتقال العادل للطاقة المتجددة ورفع الطموح فيه، وإنما أيضا الاستفادة منها فى تأمين الغذاء واتاحة المياه من خلال تحلية مياه البحر، مشيرة إلى الانتهاء أمس من إعداد حزمة المشروعات لتقديمها إلى الشركاء لوضع فكرة تحقيق رابطة الطاقة والغذاء والمياه موضع التنفيذ، وتقديم نموذج رائد للدول الأكثر تأثرا بتغير المناخ للبناء عليها.

واستمعت الوزيرة خلال الجلسة لمجموعة من الأفكار وقصص النجاح التى عرضها المشاركين حول تحقيق الأمن المناخى، حيث أكدت أن مؤتمر المناخ القادم COP27 باعتباره للتنفيذ يتطلب العمل سويا على جمع كل الإجراءات والمبادرات التى تتم على الأرض، مثل التعاون المصرى الأمريكى لتفعيل المبادرة الأفريقية للتكيف وتجارب دول الاتحاد الأوروبى وجنوب السودان وغيرها، والأهم العمل المشترك لصياغة تلك الجهود لإظهار نماذج للتنفيذ الفعلى لتحقيق رابطة المناخ والسلام والاستدامة والطريق إلى التكيف، كدليل على إمكانية تحقيق تقدم كبير فى وقت قصير.

جدير بالذكر أن "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة" هو منصة أفريقية اطلقتها مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى عام 2019، لمناقشة التحديات والرؤى المشتركة التى توثق العلاقة بين السلام والتنمية المستدامة، وتكتسب نسخة المنتدى هذا العام مكانة خاصة لكونها محطة هامة على صعيد الإعداد للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 الذى تستضيفه مصر فى نوفمبر هذا العام، حيث يسلط الضوء على تداعيات تغير المناخ على جهود تحقيق السلم والتنمية فى إفريقيا، استنادا إلى دور مصر الرائد فى تعزيز التعاون الدولى والإفريقى فى مجال السلم والأمن من ناحية، وفى مجال تغير المناخ من ناحية أخرى.