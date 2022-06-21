انت الان تتابع خبر زوجة عين شمس الخاينة.. هان عليها زوجها وعمرها وقفزت منتحرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت منطقة عين شمس جريمة خيانة زوجية بشعة، حين أغوت سيدة شهواتها الشيطانية، وراحت فريسة في طريق الضلال والخيانة، وألقت بنفسها في أحضان عشيقها حتى حضر زوجها وضبطها بجريمتها، فألقت بنفسها من الطابق الخامس لتسقط جثة هامدة في الحال.

جريمة الزوجة الخائنة وقعت أحداثها في منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، حين حضر العشيق إلي عشيقته في منزل الزوجية لمقابلتها وقضاء وقت سويا، إلا أنهما حال تواجدهما معا داخل الشقة حضر زوجها فجأة، ولم تجد أمامها حلا للهروب من خيانة زوجها وعدم افتضاح أمرها إلا القفز من شرفة الشقة بالطابق الخامس.

تفاصيل حادث زوجة عين شمس الخاينة

تفاصيل واقعة خيانة زوجة عين شمس شرحتها التحريات الأولية في الواقعة، حينما لجأت الزوجة إلي القفز من شرفة الطابق الخامس للتخلص من فضيحتها وضبط زوجها لها مع عشيقها داخل شقة الزوجية لتسقط جثة هامدة، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بإخطار النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة إخطارا من المقدم باهر بشلاوي رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس يفيد سقوط سيدة من شرفة منزلها بالطابق الخامس من عقار سكني دائرة القسم.

علي الفور انتقل رجال المباحث الي محل البلاغ ، وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن السيدة المتوفاة قد القت نفسها هربا من فضيحتها بـ خيانة زوجها بعد أن ضبطها زوجها مع عشيقها داخل شقة الزوجية وعندما فوجئت به ألقت بنفسها من الطابق الخامس لتلقي مصرعها في الحال.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عشيق الزوجة وتحرير المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

وتستمع الأجهزة الأمنية لأقوال الزوج، وتم نقل جثة الزوجة إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.