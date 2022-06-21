انت الان تتابع خبر فرصة يا شباب..كيفية التسجيل في منح الوكالة الأمريكية لطلاب الثانوية العامة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يغلق باب التقدبم لبرنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ لطلاب الثانوية العامة 2022؛ بعد أيام قليلة؛ والذي يشمل منحًا لنحو 140 طالبًا لمدة 4 أو 5 سنوات حسب التخصص الدراسي.

ويشرف على تنفيذ البرنامج الجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ حيث يتم منح الطالب شهادة الليسانس أو البكالوريوس في عدد من الجامعات المصرية الحكومية أو الخاصة.

التخصصات المطوبة لمنح الوكالة الأمريكية في مصر:

تقدم الوكالة الأمريكية في مصر منح دراسية في تخصصات الطاقة والمياة وعلوم وإدارة البيانات؛ والزراعة؛ والهندسة البيئية؛ والصحافة؛ وإدارة الأعمال والاقتصاد؛ والحاسب الالي؛ والتمريض

الجامعات المشاركة في منح الوكالة الأمريكية:

الجامعة الأمريكية بالقاهرة: وتوفر الجامعة 20 منحة دراسية في تخصصات العلوم؛ والصحافة؛ وعلوم الحاسب؛ وإدارة الأعمال والاقتصاد.

جامعة القاهرة: والمنح في تخصصات كليات الهندسة، والعلوم التكنولوجيا الحيوية، والزراعة، والحاسبات والذكاء الاصطناعى.

جامعة عين شمس: كليات الهندسة، والعلوم، والحاسبات والمعلومات، وكلية التمريض.

جامعة الإسكندرية: كليتي الهندسة، والعلوم.

جامعة أسيوط،: في كليتي الهندسة، والحاسبات والمعلومات.

جامعة المنصورة: كليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات، والعلوم، والزراعة، والتمريض.

جامعة بدر بالقاهرة، والمنح موجهة لكلية التمريض، وكلية العلوم الإنسانية تخصص صحافة.

جامعة العلميين الدولية، والمنح موجهة لكلية الصحة العامة.

شروط ومعايير للتقدم في منح الوكالة الأمريكية في مصر:

1- يتم قبول الطلاب من الشعبة العلمية الرياضية أو العلمية.

2- يقبل ذوي الإعاقة من الشعبة الأدبية.

3- الدراسة بنظام الساعات المعتمدة وباللغة الإنجليزية في التخخصات المذكورة.

كيفية التسجيل في المنح

يتم التسجيل من خلال الرابط؛ اضغط هنا على أن يكون التسجيل مرة واحدة فقط؛ ثم قراءة الشروط ومعرفة المستندات المطلوبة ثم الضغط على كلمة “التالي”.