انت الان تتابع خبر نصائح معتبرة للحفاظ على باقة إنترنت الهاتف المحمول والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خدمة الانترنت عبر الهاتف المحمول أصبحت شىء أساسي في حياتنا اليومية؛ ويعاني الكثير من سرعة انتهاء باقة الانترنت؛ مما يثر حالة من الغضب لدى المستخدم.

ونعرض خلال التقرير التالي؛ أسباب نفاذ باقة الانترنت بشكل سرع؛ بالإضافة إلى كيفية المحافظة عليه:

أسباب نفاذ الباقة بسرعة

من أهم الأسباب التي تودي إلى نفاذ باقة الانترنت على الهاتف المحمول؛ الألعاب عبر الانترنت؛ وتشغيل ومشاهدة الفيديوهات من خلال اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي؛ بالإضافة إلى استخدام خاصية البث المباشر؛ وذلك حسبما أوضح المهندس محمد الحارثي؛ خبير الإعلام الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

طرق المحافظة على باقة الانترنت

بينما وضح الحارثي؛ أن هناك العديد من الطرق للمحافظة على باقة الانترنت أطول فترة ممكنة؛ والتي تتلخص في الأتي:

1_ عدم استخدام بيانات الهاتف إلا في حالة الضروري؛ وإغلاقها عند عدم الاستخدام.

2- يجب إيقاف خاصية تحديث التطبيقات من على باقة الهاتف المحمول؛ وتحديثها في وجود شبة الواي فاي.

الجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات؛ أعلنت أن عدد مستخدمي الانترنت عبر الهاتف المحمول بلغ 64.82 مليون مشترك بنهاية شهر أبريل الماضي.