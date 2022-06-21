انت الان تتابع خبر عاجل.. خبر سعيد للموظفين من المركزي للتنظيم والإدارة.. “هتتبسطوا بكرة” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، سيصدر قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى صباح غدًا الأربعاء.

الاستعلام إلكترونيًا

ومن المقرر أن يتابع رئيس الجهاز الاستعداد لإتاحة الموقع الإلكتروني الخاص بالاستعلام عن مدى أحقية الموظف في الترقية من عدمه.

والمقرر إتاحته صباح يوم الخميس الموافق 23 يونيو والذي يواكب الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة.