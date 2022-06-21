انت الان تتابع خبر عاجل| غلق قناة الرحمة الفضائية.. “المحكمة قررت نهائي” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت محكمة القضاء الإداري، الدائرة السابعة استثمار، برئاسة المستشار محمود محمد جبر ، وعضوية المستشارين محمد عبد الفتاح، عمرو السيسي نواب رئيس مجلس الـدولة، قرارًا أيد إلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية من قبل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي وحمَّلت المحكمة مالك القناة المصروفات القضائية.

غلق قناة الرحمة الفضائية

صدر لمالك قناة الرحمة الإعلامية الترخيص بإقامة مشروع استثماري باسم منشأة الرحمة للإنتاج الفني والإعلامي وشهرتها (قناة الرحمة الفضائية) في عام 2007، بالمنطقة الحرة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة، برأس مال مقداره (700000 دولار أمريكي ، وبقيمة إيجارية سنوية مقدارها (990000 جنيه).

حيثيات الحكم

لكن في عام ٢٠١٩، أرسل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بصفته، قرارًا إلى مالك القناة، يفيد صدور القرار رقم (647) بإلغاء الترخيص وإلزامه خلال شهرين بتصفية النشاط.

الشركة المصرية، استندت في قرارها بالإلغاء، إلي رفض لجنة التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منح المدعي ( منشأة الرحمة للإنتاج الفني والإعلامي) الترخيص اللازم للتشغيل.

الجهة الإدارية أكدت أن السبب هو رفض إدارة الترخيص منح القناة الترخيص، لذلك رأت المحكمة أن يكون مقطع الفصل في هذا النزاع هو مدى مشروعية الأسباب التي قام عليها ذلك القرار برفض طلب المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار بتصفية منشأة الرحمة، وكذا رفض تجديد الترخيص الممنوح له.

واستندت المحكمة، علي أن القانون رَقَم 180 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ينص في المادة (1) إصدار منه علي أن ” يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتسري أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية.

وانتهت المحكمة إلى أن مالك القناة لا يتمتع بالجنسية المصرية، وأن منشأته المطلوب الترخيص لها بالتجديد منشأة فردية ولا تتخذ شكل شركة، ومن ثم يكون مفتقد للشروط الواجب توافرها والمحددة بنصوص القانون لإمكانية منحه الترخيص اللازم ومن ثم يكون القرار الصادر برفض طلبه بشأن إلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار بتصفية منشأة الرحمة.