انت الان تتابع خبر هام لـ طلاب الثانوية العامة .. استشاري يحذر من تناول تلك الأطعمة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت استشاري التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي، الدكتورة نرمين صابر، طلاب الثانوية العامة تزامنا مع بدء الامتحانات، وقالت انه يوجد النوم وقت كافي لأن ذلك يساعد الإنسان على التركيز، وأوضحت انه يوجد بعض الأطعمة التي تساعد على زيادة التركيز أيضا.

تناول طلاب الثانوية العامة للأسماك لزيادة التركيز:

وقالت بأن الأغذية الغنية بالأوميجا 3 والأوميجا 9 وفيتامين بـ 12 وفيتامين ب 6 وفيتامين د، تساعد على زيادة التركيز، ومنها الأسماك الدهنية مثل السلامون والماكريل والتونة، وأوضحت بأن تناول تلك الأطعمة 3 مرات في الأسبوع، يساعد الطلاب في التحصيل الدراسي الجيد.

وأشارت بأن الفاكهة والخضار الطازج هام لزيادة التركيز، حيث إن تلك المأكولات غنية بالماغنسيوم، وشددت على ضرورة تناولهم في صورة طازجة، ويجب الابتعاد عن الخضار والفاكهة الموجود بها المادة الحافظة، والتي تعمل على النسيان وعدم التركيز.

وتعتبر الفاكهة هامة لزيادة التركيز وبالأخص خلال فترة الامتحانات، ويكون منها التوت والعنب والكيوي والأناناس.