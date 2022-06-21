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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706085/وفد-من-حقوق-الانسان-يتفقد-أوضاع-النزلاء-بمركز-اصلاح-وتأهيل-بدر-فيديو

إستقبل مركز إصلاح وتأهيل "بدر" وفد من المجلس القومى لـ حقوق الإنسان لمشاهدة مرافقه ومنشآته والرعاية المقدمة للنزلاء وسُبل تأهيلهم حيث تفقدوا مبنى الزيارة والاستقبال الخارجي والتقوا بعدد من النزلاء وذويهم .

تفقد المركز الطبي

كما تفقدوا المركز الطبى والذى يعد صرحاً طبياً متطوراً وتجهيزاته المتطورة التي توفر للنزلاء رعاية طبية متكاملة فى كافة التخصصات ، وقد حرص ممثلو الوفد على زيارة أماكن تأهيل النزلاء التعليمية والتثقيفية والسلوكية والتأهيلية.

حيث تطبق برامج اجتماعية وثقافية متطورة لتأهيل النزلاء وتقويم سلوكياتهم يشرف عليها خبراء ومختصون من خلال ندوات دينية وثقافية وفصول محو أمية وتنمية مهارات النزلاء الفنية والتعليمية.

التأهيل المهني للنزلاء

وعلى مستوى التأهيل المهنى شاهد الزائرون وتابعوا أساليب تأهيل النزلاء مهنياً عن طريق إكسابهم حرف متنوعة وإتقانهم إياها سواء صناعية أو زراعية أو يدوية .. كما شاهدوا منتجات النزيلات من المشغولات اليدوية ذات الجودة ، وكذا دور الحضانة لمساعدة النزيلات على قضاء وقتاً مع أطفالهن.

الزيارات

تأتى تلك الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات التي تستقبلها مراكز الإصلاح والتأهيل والتي تُعد نقلةً إنسانية ونوعية فريدة تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية فى هذا المجال .

و تُعد مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة إضافةً مميزة ونقلة حضارية فى منظومة السياسة العقابية الحديثة فى مصر بما توفره من إمكانيات لوجستية وثقافية و معيشية وصحية وتأهيلية للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية فى مجال حقوق الإنسان ليخرج النزيل بعدها صالحاً مؤهلاً لبداية حياة جديدة .. لذا كانت تلك المراكز مقصداً لزيارات مختلف الوفود للإطلاع على برامج الإصلاح والتـأهيل داخلها ومرافقها المتنوعة .

مهرب هيروين في علب السجائر بالبدرشين

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسام محمد سامي، وعضوية المستشارين أمجد إمام علي وهشام فؤاد عطية، وأمانة سر عبد العزيز مناع، بالسجن المشدد 6 سنوات للمتهم أيمن.ي ، لاتجاره في الهيروين.

دوت الخليج

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم ، 23 سنة، عاطل، أحرز مخدر الهيروين بغرض الاتجار، وفي السياق ذاته جاءت أقوال الرائد أحمد محمد أيمن، "معاون مباحث البدرشين"، شاهد الواقعة، أنه أثناء تمركزه في كمين أمني بطريق مصر أسيوط الزراعي، أبصر المتهم قائد دراجة بخارية معاكسا للطريق، وبدون لوحات معدنية.

فتم ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على علب سجائر تحوي احدى عشر لفافة لجوهر الهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول.